Оказывают всю необходимую медпомощь: В Чувашии зафиксирован один случай отравления «Мистером Сидром»

Получивший отравление пациент сейчас находится в больнице. За ним наблюдают врачи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число жертв опасного алкогольного напитка «Мистер Сидр» растет по всей стране. Больше всего их было выявлено в Ульяновской области. Очередной случай был зафиксирован в Чувашии, сообщает Роспотребнадзор республики.

- Один человек отравился в городе Алатырь. Пациенту оказывается вся необходимая медпомощь, - отметили в региональном управлении службы.

Там призывают жителей Чувашии отказаться от употребления напитка «Мистер Сидр», который был произведен в Самарской области. Оттуда данный продукт, в котором присутствует опасный метиловый спирт был развезен на продажу в соседние регионы Поволжья. Число отравлений «Мистером Сидром» исчисляется уже десятками, 18 человек погибли.

- Сидр содержит в себе яблочный сок, различные ароматизаторы, которые дают цвет и вкус, а также спирт. По предварительной информации в напитке «Мистер Сидр», содержался метиловый спирт, отравления которым чаще всего заканчиваются смертельным исходом, несмотря на принятие всех мер оказания медицинской помощи, - предупредила главный внештатный нарколог Минздрава Чувашии Ирина Булыгина.

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