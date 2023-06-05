«К нам оттуда такое не возят»: В Казани продавцы открестились от опасного самарского «Мистер Сидр»

Утверждается, что опасный алкогольный напиток из Самарской области в Татарстан не попадал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новостью этого дня, а также вечера, продолжает оставаться информация о массовом отравлении «Мистером Сидром» в Ульяновской области. Пострадали 43 человека, 18 из которых скончались. Утверждается, что причиной их смерти стал метиловый спирт, который попал в безобидный с виду сидр, который произвели в Самарской области. Там, к слову, также зафиксировали два отравления, еще два человека попали в больницу в Удмуртии. И везде причина была одна – люди выпили «Мистер Сидр».

В магазинах Поволжье начались поиски опасного алкогольного напитка, сделанного под этой маркой. В Марий Эл, например, местный Роспотребнадзор предложил жителям республики сообщать, если они найдут в продаже «Мистер Сидр». Этот товар будет изымать.

В то же время в Марий Эл на данный момент случаев отравления сидром из Самарской области не зафиксировано, ровно, как и в соседнем Татарстане . По данным Госалкогольинспекции последнего, в республике, согласно ЕГАИС, «Мистер Сидр» в продажу не поступал.

Но корреспонденты «КП-Казань» все равно прошлись по магазинам столицы Татарстана, где продают на разлив пенные напитки.

- К нам оттуда (из Самарской области – Ред.) такое не возят. У нас с ними нет договоренностей таких, - рассказала одна из продавщиц, одновременно предлагая что-нибудь купить в «полторашке», вежливо отказываемся и идем дальше.

В другом магазине смотрим на краник для розлива с надписью: «Голубая лагуна». Кажется, и у «Мистера Сидра» был напиток с таким вкусом. Пометки, что это сидр в Казани на него давно уже не ставят.

- Из Самары? – спрашиваем в лоб.

- А тоже слышали. Кошмар, 16 человек говорят уже погибло, - отвечает продавщица. – Нет, не из Самары. У нас это из Брянской области, кажется.

- Пока шли до вас, сообщили, что уже 18 человек погибли, - информируем женщину.

- Ужас. Это, что туда такого намешали. Прям заговор какой-то. Может специально подставили? – задает наивный и явно риторический вопрос продавщица.

Но и на него скоро найдут ответ. Организатор производства «Мистера Сидра» в Самарской области задержан. В отношении его возбудили уголовное дело. Мужчина на допросах рассказывает куда и какие поставки своей опасной продукции делал.

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