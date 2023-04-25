«Ак Барс» одержал волевую победу над московским ЦСКА

Фото: ХК «Ак Барс»

25 апреля на стадионе «Татнефть Арена» был сыгран пятый матч финальной серии Кубка Гагарина. На домашнем льду команда «Ак Барс» встретилась московским ЦСКА. После долгой и упорной игры, казанцам удалось одержать волевую победу над давним противником со счетом 2:1.

На последней минуте первого периода счет открыл армеец Прохор Полтапов. Несмотря на это, казанцам удалось собраться и отыграться во втором — счет сравнял Александр Радулов. Вторую шайбу в ворота ЦСКА забил Станислав Галеев, укрепив счет своей команды в третьем периоде.

Таким образом, «Ак Барс» одержал победу в пятом матче и сократил отставание в финальной серии плей-офф, но ЦСКА по-прежнему ведут со счетом 3:2.

Следующая встреча команд состоится 27 апреля в Москве.

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