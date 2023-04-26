День рожденья Олимпийской чемпионки из Казани Камилы Валиевой: подарок от ледовой феи

Камила Валиева в гостях у «Комсомолки». Фото: Иван МАКЕЕВ

Как рассказывала сама Камила, в Казани, когда она была маленькой, то часто болела. Поэтому в возрасте 3,5 лет мама решила, что дочери ради крепкого здоровья надо ходить в спортивную секцию. Сначала решили попробовать свои силы в гимнастике, но Камила не прошла по комплекции. А вот в фигурном катании маленький рост девочки никого не беспокоил.

Свои первые шаги будущая олимпийская чемпионка начала делать под руководством тренера Ксении Ивановой. Она делала все, чтобы поддерживать хороший настрой в группе. Однажды даже рассказала совсем еще юным спортсменкам о существовании ледовой феи. Мол, она исполняет желания фигуристов. Для этого нужно написать их на бумажке и отдать тренеру. Дети так и сделали. И у Ксении Ивановой до сих пор хранится та самая заветная записка от Камилы: «Ледовая фея, я хочу, чтобы у меня всё получилось в программе. Валиева Камила», сообщает «КП-Спорт».

Видимо фея действительно в качестве подарка за усердие исполнила ее желание. Камила достигла небывалых для многих спортивных высот.

Но перед этим ее ждал тяжелый труд и постоянные тренировки. Так, уже в возрасте шести лет она уезжает в Москву за мечтой о чемпионстве. Но в Казань она нет, нет, да и все же возвращается – приезжает к бабушке, у которой перенимает рецепты национальных татарских блюд.

В этот раз Камила Валиева снова приехала домой. В свой день рожденья – 26 апреля, она выступит в ледовым шоу Этери Тутберидзе в «Татнефть-Арене», где за день до этого успела поболеть за «Ак Барс». К слову, казанский хоккеисты уже сделали ей подарок – победили в матче. Какие еще презенты в этот день ждут Камилу, пока неизвестно. Отметим, что на свое прошлое день рожденье фигуристка, судя по ее публикациям в соцсетях, получила в подарок спортивную экипировку и огромную коробку с воздушными шарами.

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