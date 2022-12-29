Общественные места Казани украсили к Новому году 2023 иллюминацией и арт-объектами. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Новогодние елки, праздничная иллюминация, необычные арт-объекты и фотозоны - это и не только можно найти в общественных пространствах города. Мы составили для вас топ-5 новогодних мест Казани, куда можно сходить с друзьями и всей семьей, сделать фотографии и просто почувствовать атмосферу праздника.

Двор Присутственных мест

В уходящем году на территории Казанского Кремля открылась новая новогодняя локация - двор Присутственных мест. Здесь установлена 17-метровая елка, украшенная игрушками в форме национальных украшений, а вдоль здания Присутственных мест и стен Кремля сияет подсветка.

До 15 января здесь проходит новогодняя ярмарка с выступлениями казанских артистов, экскурсиями, спектаклями для детей и не только. Делимся подробной программой на все дни.

Во дворе установлена 17-метровая елка, украшенная игрушками в форме национальных украшений. Фото: Институт развития городов Татарстана

Центр семьи "Казан"

Около Центра семьи "Казан" свои огни зажгла главная новогодняя красавица города высотой 35 метров. Ее украшают более 77 тысяч гирлянд, 155 светящихся шаров и 504 звезды.

Напомним, что здесь также можно будет встретить Новый год 2023 с концертной программой и традиционным обращением президента России Владимиром Путиным.

Главную городскую елку украшают более 77 тысяч гирлянд, 155 светящихся шаров и 504 звезды. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Парк "Черное озеро"

В парке "Черное озеро" можно сфотографироваться у полюбившегося жителям и гостям города арт-объекта - 6-метровой светящейся люстры. Здесь также будет работать и каток, который имеет необычную новогоднюю подсветку.

В парке можно будет взять коньки на прокат: взрослые - 200 рублей в час, детские - 100 рублей в час. Вход со своими коньками на каток - бесплатный. Подробнее о лучших ледовых катках Казани можно узнать здесь.

Высота полюбившегося многим арт-объекта - 6 метров. Фото: пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани

Сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана

В этом году провели реконструкцию Сквера 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Эта зима станет первой для обновленного общественного пространства.

Сквер украшен иллюминацией, имеются фотозоны. Жители и гости города могут посетить там елочный городок, а также побывать на катке, в середине которого установлена новогодняя красавица.

Эта зима станет первой для сквера после реконструкции. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Кремлевская набережная

Кремлевская набережная - одно из самых красивых и популярных мест в самом центре Казани. Она также украшена елкой, новогодней иллюминацией, арт-объектами и фотозонами. Праздничную атмосферу добавляет музыкальное сопровождение.

Здесь можно прокатиться на коньках под сверкающими гирляндами, побывать в доме Деда Мороза и скатиться с горки на "ватрушках". Где еще можно покататься с горок в Казани можно узнать здесь.

Каток Кремлевской набережной украшен сверкающей гирляндой. Фото: пресс-служба Кремлевской набережной

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