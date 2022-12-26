Главное верить, что Новый год – это время, когда сбываются мечты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новый год – это время, когда сбываются мечты. Кто-то традиционно загадывает желание под бой курантов, а кто-то подкрепляет слова каким-нибудь ритуалом. Мы составили для вас топ-10 мест Казани, где можно загадать новогоднее желание.

Кинуть монетку в фонтан с жабами

Пешеходная улица Баумана богата на различные достопримечательности. Так, гуляя по ней, обязательно остановитесь у фонтана с жабами. В фэншуй эти земноводные считаются символом богатства и удачи. Погладьте по спине одну из скульптур и загадайте в этот момент желание, связанное с финансами. После необходимо бросить в фонтан монетку.

Помечтать о путешествии в карете Екатерины II

На улице Баумана располагается бронзовая копия кареты Екатерины II. Многие жители и гости Казани, в особенности девушки и женщины, любят сесть туда и загадать царские желания. Если вы мечтаете отправиться в путешествие, то нужно сидя в карете представить, что вы прибили в желанное место. Напомним, ранее мы рассказывали об интересных фактах, связанных с каретой императрицы.

Если вы мечтаете отправиться в путешествие, то нужно сидя в карете представить, что вы прибили в желанное место. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Потереть за рог Шурале

На площади перед Театром Камала можно найти скульптуру, созданную по мотивам произведения известного татарского писателя Габдуллы Тукая. Достопримечательность представляет собой фигуры лесного духа Шурале и юноши Батыра, сидящих на бревне. Рядом с памятником ходят легенды: если потереть Шурале за рог, то тогда исполнятся мечты о счастье.

Почесать пузико коту на Баумана

На улице Баумана также можно найти довольного и упитанного Кота Казанского. Он не только с удовольствием позирует на памятных фотографиях гостям и жителям столицы Татарстана, но и позволяет погладить свое пузико на удачу.

Если погладить Кота Казанского по пузику, то он принесет удачу. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Прикоснуться к башне Сююмбике

Башня Сююмбике названа в честь царицы, правившей Казанью с 1549 по 1551 годы. По местным поверьям, необходимо дотронуться стен башни и загадать заветное желание. Вот только не стоит забирать с собой кусочек от башни в качестве сувенира - это ухудшает разрушение кирпичной кладки достопримечательности.

Постоять в Арке влюбленных

Арка влюбленных расположена на входе в парк «Черное озеро». Она имеет необычный акустический эффект — если два человека встанут в разных концах архитектурного памятника, то все равно услышат друг друга, даже если будут говорить шепотом.

Новобрачные часто приезжают на это место, чтобы постоять под аркой и загадать желание о крепком союзе. По легенде, если двое влюбленных простоят какое-то время под аркой, то они будут жить долго и счастливо.

По легенде, если двое влюбленных простоят какое-то время под аркой, то они будут жить долго и счастливо.. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Загадать желание в Храме всех религий

Недалеко от центра Казани, на берегу Волги, находится Храм всех религий - символ единения разных мировых религий и даже верований исчезнувших цивилизаций. В Храме всех религий есть особая дверь, которая исполняет мечты. По поверьям, если прикоснуться к ней и загадать желание, то оно обязательно исполнится.

Пройтись по "Мосту слез" на Булаке

Ходят легенды и вокруг Лебедевского моста или, как его прозвали в народе, "Мостом слез". Дело в том, что во время его строительства в городской казне практически закончились средства, и тогда градоначальник Лебедев достроил мост на собственные средства. Отсюда и поверье, чтобы не было незапланированных трат, нужно пройтись по это мосту через Булак, думая только о хорошем.

Чтобы не было незапланированных трат, нужно пройтись по это мосту через Булак, думая только о хорошем. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Поддержать за ботинок Федора Шаляпина

На улице Баумана стоит памятник известному оперному певцу Федору Шаляпину. Возле него часто собираются уличные музыканты и развлекают прохожих. Считается, что достопримечательность исполняет желания, связанные с творчеством. Для этого нужно подержаться за левый ботинок Шаляпина и, например, пожелать успехов в музыкальной деятельности.

Потереть за хвост детеныша барса

У входа в Центр семьи "Казан" гостей и жителей города встречают семья бронзовых зилантов и барсов с детенышами. Одного из маленьких барсов гладят по хвосту в надежде обрести любовь и семейное счастье. Отыскать малыша легко: его хвост уже блестит на солнце от частых прикосновений.

Хвост детеныша барса уже блестит на солнце от частых прикосновений. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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