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Общество1 августа 2022 13:04

Благоустройство парков и скверов Казани завершено на 80%

Большинство из них должно быть открыто к 30 августа
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Так, например, заканчиваются работы у Малого Чайкового озера рядом с горбольницей №7.

Так, например, заканчиваются работы у Малого Чайкового озера рядом с горбольницей №7.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работы по благоустройству девяти общественных пространств в Казани завершены на 60%. Большинство обновленных парков и скверов планируется открыть ко Дню города и республики – 30 августа, сообщают власти столицы Татарстана.

Так, например, заканчиваются работы в парке у Малого Чайкового озера рядом с горбольницей №7, первая очередь сада Рыбака в Кировском районе, а также реконструкция сквера 100-летия образования строительной отрасли региона на улице Карбышева.

Работы продолжаются в парке у жилого комплекса «Светлая долина» рядом с рекой Нокса, на территории Большого Голубого озера у жилого массива Кадышева и Юнусовской площади в Старо-Татарской слободе.

Что касается строительства первого парка в жилом районе «Салават Купере», то рабочие там уже готовы приступить к монтажу детского и спортивного оборудования. Однако в связи с работами на территории первой очереди пространства, доступ в парк временно закрыт полностью.

Также скоро горожане смогут посетить отремонтированный сквер на улице Парина и аллею ветеранов Великой Отечественной войны в парке Победы.

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