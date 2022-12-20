Взорвавшийся в Чувашии газопровод доставлял газ в страны Европы

На данный момент возгорание у деревни Ямбахтино уже ликвидировано. Фото: прокуратура Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев заявил, что поврежденный в результате взрыва и возгорания газопровод в Вурнарском районе является магистральным. Это значит, что он доставляет транзитный газ в страны Европы.

- Это магистральный газопровод, оттуда не запитывается газом территория региона, - заявил Николаев в эфире телеканала «Россия 24».

Именно поэтому газоснабжение подается местному населению в штатном режиме.

Напомним, что ЧП произошло около 13:44 во вторник, 20 декабря, близ деревни Ямбахтино. На данный момент установлено, что взрыв и последующее возгорание случились во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

В 15:20 поступило сообщение о ликвидации пожара.

По неофициальным данным, в результате ЧП погибли три человека и еще один пострадал. Официально о подобном не сообщается. Однако глава Чувашии Олег Николаев уже заявил, что власти готовы оказать всю необходимую помощь, если таковая кому-либо понадобится.

Подробности произошедшего устанавливаются.

UPD. Информацию о трех погибших в результате ЧП людях подтвердил глава Вурнарского района Чувашии Андрей Тихонов

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