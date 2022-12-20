Пожар на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии потушен

Вопросы ликвидации последствий ЧП находятся личном контроле надзорного ведомства. Фото: прокуратура Чувашии

К 15:20 пожар горение газа в Вурнарском районе Чувашии ликвидировали. В процессе были задействованы 37 пожарных и 13 единиц техники, сообщают в МЧС республики.

На данный момент установлено, что взрыв и последующее возгорание произошли во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород». О пострадавших официально не сообщается.

На место ЧП выехал прокурор района Евгений Краснов.

- Вопросы ликвидации последствий происшествия, а также соблюдения прав местных жителей находятся на личном контроле прокурора региона, - сообщают в надзорном ведомстве.

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