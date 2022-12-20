Власти Чувашии заявили, что газоснабжение подается населению в штатном режиме

ЧП произошло близ деревни Ямбахтино днем 20 декабря. Фото: МЧС Чувашии

Власти Чувашии поспешили успокоить жителей Вурнарского района республики, где 20 декабря произошел взрыв на газопроводе. Утверждается, что угрозы здоровью людей из близлежаших к месту ЧП населенных пунктов нет. Газоснабжение подается населению в штатном режиме.

По последним данным, пожар, который начался сразу после взрыва, потушили. О пострадавших в результате произошедшего официально не сообщается. Однако глава республики Олег Николаев уже заявил, что власти готовы оказать всю необходимую помощь, если таковая кому-либо понадобится.

Вопросы ликвидации последствий ЧП, а также соблюдения прав местных жителей находятся на личном контроле прокурора региона.

Пожар на месте ЧП уже потушен. Фото: МЧС Чувашии

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram