Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал взрыв на газопроводе в Вурнарском районе

В ближайшее время оперативные службы разберутся в деталях произошедшего, заверил Николаев. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал взрыв на магистральном газопроводе, который произошел в Вурнарском районе республики днем 20 декабря. По его словам, ЧП произошло в ходе плановых ремонтных работ. Подробности произошедшего продолжают устанавливаться.

- В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме, - заверил руководитель региона.

По его словам, власти окажут всю необходимую помощь, если таковая кому-либо понадобится.

Напомним, по предварительным данным, в результате взрыва и пожара никто не пострадал.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram