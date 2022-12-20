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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 12:22

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал взрыв на газопроводе в Вурнарском районе

Власти готовы оказать всю необходимую помощь, если таковая кому-либо понадобится
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
В ближайшее время оперативные службы разберутся в деталях произошедшего, заверил Николаев. Фото: администрация главы Чувашии

В ближайшее время оперативные службы разберутся в деталях произошедшего, заверил Николаев. Фото: администрация главы Чувашии

Глава Чувашии Олег Николаев прокомментировал взрыв на магистральном газопроводе, который произошел в Вурнарском районе республики днем 20 декабря. По его словам, ЧП произошло в ходе плановых ремонтных работ. Подробности произошедшего продолжают устанавливаться.

- В ближайшее время наши оперативные службы разберутся в деталях, и будут предприняты все оперативные меры для того, чтобы устранить неполадки, выполнить все необходимые работы, чтобы возобновить работу в штатном режиме, - заверил руководитель региона.

По его словам, власти окажут всю необходимую помощь, если таковая кому-либо понадобится.

Напомним, по предварительным данным, в результате взрыва и пожара никто не пострадал.

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