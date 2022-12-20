В Вурнарском районе Чувашии прогремел взрыв и загорелся газопровод

ЧП произошло между деревней Кюльхири и селом Калинино.

Днем во вторник, 20 декабря, близ деревни Ямбахтино в Вурнарском районе Чувашии произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. По предварительным данным, этому предшествовала утечка газа.

На месте работают экстренные службы. В ликвидации возгорания задействованы четыре единицы пожарной техники, сообщают в МЧС республики.

Известно, что до ЧП на газопроводе велись плановые ремонтные работы. Утверждается, что никто из рабочих или прохожих не пострадал.

Ситуацию на личном контроле держит глава региона Олег Николаев.

Подробности произошедшего устанавливаются. Материал дополняется.

До ЧП на газопроводе велись плановые ремонтные работы. Фото: прокуратура Чувашии

UPD. В 15:20 поступило сообщение о ликвидации пожара. По поручению прокурора Чувашской Республики Андрея Фомина для координации деятельности спецслужб на место происшествия выехал прокурор Вурнарского района Евгений Краснов.

- Газоснабжение населению подается в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью близлежащих населенных пунктов нет, - сообщают власти Чувашии.

В 15:20 поступило сообщение о ликвидации пожара. Фото: МЧС Чувашии

Подробности произошедшего устанавливаются специалистами. Фото: МЧС Чувашии

По словам главы республики Олега Николаева, поврежденный газопровод доставлял газ в Европу.

UPD. Информацию о трех погибших в результате ЧП людях подтвердил глава Вурнарского района Чувашии Андрей Тихонов

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