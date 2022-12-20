При взрыве газопровода в Чувашии погибли три человека, один пострадал

По предварительным данным, разгерметизация и взрыв произошли во время проведения плановых работ на газопроводе. Фото: МЧС Чувашии

В результате взрыва на газопроводе в Вурнарском районе между селом Калинино и деревней Ямбахтино, предварительно пострадал один человек, сообщили в комитете ГКЧС Чувашии.

На место происшествия выехали экстренные службы, правоохранители, сотрудники прокуратуры и представители властей. Так, согласно информации главы администрации Вурнарского района Андрея Тихонова, в данном ЧП не обошлось без жертв – погибли три человека. Глава Чувашии Олег Николаев заявил о готовности оказать пострадавшим всю возможную помощь.

- Уцелевший житель Чувашии. Он находится в шоковом состоянии. С ним работают наши специалисты-психологи. Состояние мужчины врачами оценивается как средней степени тяжести, у него ожог рук. Он и трое погибших - работники Заволжского линейного управления магистральных газопроводов Газпром Трансгаз Нижний Новгород, которое обслуживает этот газопровод. Совместно с предприятием будем оказывать всяческую помощь семьям, которые потеряли членов своих семей, - отметил глава республики Олег Николаев.

Напомним, взрыв на участке магистрального подземного газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел днем 20 декабря. Жар от возникшего в результате этого ЧП факела был настолько сильным, что для тушения к нему не сразу было возможно подобраться даже пожарным. Тем не менее, им в итоге удалось справиться с возгоранием.

Известно, что данный газопровод является магистральным, голубое топливо по нему доставлялось транзитом через Чувашию и Украину в страны Европы. Поэтому местные сети не были запитаны от него – газ в близлежащие населенные пункты подавался и подается по другому пути.

Сама разгерметизация подземного газопровода в Чувашии и последующий взрыв, по предварительной информации, произошел во время проведения на нем плановых ремонтных работ.

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