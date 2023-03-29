На суде прокуратура потребовала пожизненное заключение для организатора стрельбы в казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева

Галявиева обвиняют в подрыве самодельной бомбы, а также в убийстве семерых детей и двух учительниц. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана прошли прения по громкому делу о стрельбе в казанской гимназии №175, которую организовал Ильназ Галявиев. Молодому человеку вменяют создание самодельной бомбы и ее подрыв, а также в убийствах и покушении на них.

Отметим, что к прениям сторон приступили сразу после представления доказательств следствия и оглашения показаний потерпевших. Дело в том, что у адвоката, по сути, на руках нет каких-либо доказательств, которые говорили бы о невиновности Галявиева.

Громкое дело рассматривается в Верховном суде Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Сам Ильназ Галявиев заслушивал речь гособвинителя тихо, не поднимая головы. В этот раз он был одет во все черное. Поэтому зашедшие в зал заседания не сразу его и заметили. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков в качестве представителя стороны гособвинения сначала зачитал последовательность действий Галявиева во время нападения, а после попросил для него пожизненное заключение в колонии особого режима, так как молодой человек опасен для общества.

- В результате произошедшего погибли 9 человек, в том числе 7 несовершеннолетних, 139 лицам причинен тяжкий вред здоровью. Просим назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима, - сказал Нафиков.

Также он просил суд полностью согласиться с исками потерпевших к Галявиеву на общую сумму 101 миллион рублей. Речь идет о компенсации морального вреда. Потерпевших, которое находились в этот момент в зале заседания, это удовлетворило. Кроме того, от Ильназа Галявиева потребовали по иску от Исполкома Казани выплатить 1,4 миллиона рублей за ремонт гимназии, которая пострадал от его самодельной бомбы.

Первыми в зал запустили потерпевших. Съемка внутри запрещена судьей. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Ответное выступление адвоката состоится 10 апреля. Он попросил перерыв, чтобы как следует подготовиться.

Напомним, стрельба и взрыв в казанской гимназии №175 произошли 11 мая 2021 года. В то утро Ильназ Галявиев оделся во все черное, взял с собой самодельную бомбу, ружье, патроны с крупной картечью и пошел в учебное заведение, которое когда-то окончил. Шел видимо в приподнятом настроении. Махал прохожим ружьем, те видимо подумали тогда, что оно не настоящее.

Эта доброжелательность Ильназа пропала сразу, как он оказался на крыльце родной гимназии. Тут молодой человек встретил одну из учениц, которая узнала в нем бывшего старшеклассника. Он направил на нее ружье, девушка с криком убегает и чудом остается живой. В это время изнутри у входа оказывается сотрудник гимназии Мулланур Мустафин.

Он видит молодого человека сквозь стеклянную дверь. Он решил не пускать его к детям. Мужчина держал дверь, пока она не разлетелась на осколки от выстрела. Картечь пролетела насквозь и тяжело ранила его. Мустафин, истекая кровью, падает на пол. Он не теряет сознания, но уже не может бороться. Мужчина видит, как Галявиев заходит внутрь наводит ружье ему в голову. Выстрел.

Картечь пролетает по касательной, Мустафин остается жив. Галявиев теряет к нему интерес и проходит дальше. Выстрелы насторожили было школьников сидевших на уроках. Но многие подумали, что это выхлопы неисправной машины – около гимназии находится довольно оживленная дорога.

В это время Ильназ Галявиев взрывает самодельную бомбу в коридоре на первом этаже. Директор гимназии по громкой связи приказывает учителям закрыться с детьми в кабинетах. Одни в школьники в страхе прячутся под партами, другие, спасаясь, выпрыгивают из окон и получают увечья. Галявиев идет по гимназии и ищет открытый класс, чтобы продолжить стрельбу. По пути он ранил учительницу, которая кинула в него цветочным горшком. Галявиев все же находит незапертый кабинет и открывает огонь. В результате погибают семеро детей и две учительницы.

Спасаясь, дети выпрыгивали из окон верхних этажей прямо на асфальт и получали увечья. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

Сам злоумышленник выходит на крыльцо гимназии и сдается прибывшим правоохранителям. Его увозят в отделение полиции, где он закатывает истерику и кричит, что он бог и всех ненавидит.

В отделе полиции он начал истерить и кричать, что он бог и всех ненавидит. Фото: скриншот

Первая экспертиза показывает, что Галявиев был невменяем, но повторная проверка устанавливает, что он все осознавал. Следствие в итоге делает вывод – нападавший совершил нападение на казанскую гимназию №175 под влиянием деструктивных субкультур.

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