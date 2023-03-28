Облил бензином и поджег: жителя Марий Эл приговорили к 21 году колонии за покушение на сотрудника полиции

Как только мужчину задержали, он сразу начал говорить о том, что раскаивается. Фото: СУ СКР по Чувашии

Верховный суд Чувашии признал 29-летнего жителя Марий Эл виновным в посягательстве на жизнь полицейского, грабеж и повторной управление автомобилем в пьяном виде. Мужчину за все это приговорили к 21 году колонии строгого режима с последующем ограничением свободы сроком на 1 год и лишением права управления транспортом на 2 года, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Данное решение суда пока еще не вступило в законную силу, - также отметили в ведомстве.

Хотел избежать наказания

В июле 2022 года мужчина, находясь за рулем автомобиля «Лада 211440» в нетрезвом виде, был остановлен сотрудниками полиции в одной из деревень Моргаушского района Чувашии. Примечательно то, что подсудимый уже ранее привлекался к административной ответственности за управление машиной в пьяном виде.

Желая избежать наказания за повторное такое нарушение, он достал из багажника канистру с бензином, разбрызгал его на машину и на одного из полицейских, а после чего все поджег. В результате правоохранитель получил ожоги 60% тела. Только благодаря своему коллеге, который кинулся тушить пламя, а также своевременно оказанной медпомощи полицейский остался жив. С места происшествия его увезли в реанимацию

Фотография с осмотра места происшествия. Фото: СУ СКР по Чувашии

Сам же поджигатель, пока полицейского тушили, сбежал куда глаза глядят. Даже про машину забыл, а она в итоге сгорела дотла. Это только потом выяснится, что она не принадлежала подсудимому.

Его, кстати, долго искать не пришлось. Уже в ночь на 2 августа его нашли в марийской деревне Шерекей, где прятался в доме своего друга.Там его полицейские при поддержке бойцов спецназа и задержали.

Поджигатель пытался спрятаться в доме своего друга, но полицейские его нашли. Фото: СУ СКР по Чувашии

Мужчина не стал ничего отрицать. Да, мол, действительно облил машину и полицейского бензином. Правда, последнего он хотел только отпугнуть. В результате все вокруг вспыхнуло.

- Я в этом очень сильно раскаиваюсь, действительно раскаиваюсь, - говорил тогда мужчина сотрудникам следственного комитета Чувашии.

В ходе расследования уголовного дела о покушении на жизнь полицейского всплыли и другие преступления, которые совершил подсудимый. Так, за месяц до произошедшего он совершил грабеж. Избил жителя Йошкар-Олы, а затем отобрал у него деньги и мобильный телефон. За что был также осужден.

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