Динар Саматов погиб в возрасте 33 лет при исполнении служебного долга. Фото: пресс-служба полиции Нижнекамска

Ровно четыре года назад, 22 марта, в Нижнекамске произошел трагический случай. Прохожий безжалостно нанес множество ножевых ударов полицейскому Динару Саматову. Несмотря на серьезные ранения, он пытался задержать преступника, но в результате погиб при исполнении служебных обязанностей. Рассказываем, что случилось в тот роковой день и кто виноват в убийстве майора Саматова.

Майору было всего 33 года

Динар Саматов родился 15 августа 1985 года. С 26 октября 2007 года поступил на службу в органы внутренних дел. На момент гибели служил в должности старшего участкового уполномоченного УМВД России по Нижнекамскому району.

На его счету имеются многочисленные ведомственные награды за выполнение особо сложных и важных задач. В 2017 году был награжден медалью «За отличие в службе». К сожалению, следующая награда Динару Саматову уже была присвоена посмертно.

Подошел сзади и нанес удары ножом

Утро 22 марта 2019 года. Майор полиции Динар Саматов стоял неподалеку от входа в здание местного УМВД. Неожиданно 19-летний парень подошел к полицейскому сзади и нанес ему не менее трех ударов ножом в шею. Саматов пытался увернуться от ударов, нов все равно был ранен. Но даже истекая кровью он попытался задержать преступника. В погоне за ним майор потратил последние силы и вскоре упал на землю.

К коллеге на помощь бросились двое полицейских. Один из них – Юрий Рандошкин, который в итоге и обезвредил преступника. Сначала он выстрелил в воздух, а потом начал вести огонь на поражение. Злоумышленник был ликвидирован. В это время на место происшествия раненному полицейскому вызвали «скорую помощь». Однако, несмотря на усилия, Динар Саматов скончался на руках медиков.

Нападавшим же оказался 19-летний Рустам Кодиров, третьекурсник Нижнекамского политехнического колледжа. Поначалу предполагалось, что злоумышленник сбежал из изолятора временного содержания, но эта информация не подтвердилась. Очевидцы ЧП и вовсе сообщили в соцсетях, что во время нападения парень выкрикивал экстремистские лозунги.

В следственном комитете Татарстана возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Однако единственный обвиняемый уже был мертв.

Проститься с майором полиции пришли родные, коллеги и просто неравнодушные нижнекамцы. Фото: e-nkama.ru

Пришли проститься сотни горожан

На следующие сутки после трагедии у здания УМВД по Нижнекамскому району прошла церемония прощания с майором Динаром Саматовым. С раннего утра туда шли родные и близкие погибшего, коллеги и просто сотни жителей Нижнекамска, которые не остались равнодушными к произошедшему. Похоронили Динара Саматова в деревне Туба Нижнекамского района.

Власти Нижнекамска погасили ипотеку семье полицейского

У погибшего майора полиции остались жена и родители-пенсионеры, детьми обзавестись пара не успела. Спустя пару лет не стало и отца Динара, его похоронили рядом с сыном.

После случившегося, на тот момент действующий мэр Нижнекамска Айдар Метшин заявил, что семье погибшего Динара Саматова власти полностью погасят кредит по соципотеке.

Коллеги ежегодно чтут память Динара Саматова

В социальных сетях полиции Нижнекамска регулярно вспоминают майора, выкладывают фотографии и видео с ним. Коллеги часто посещают могилу Динара Саматова, будь то на день рождения или на профессиональный праздник. Полицейские возлагают цветы, чтут его память минутой молчания, отдавая дань уважения мужеству и героизму погибшего коллеги.

Указом Президента России Динар Саматов посмертно был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Подобную награду вручили также его коллеге Юрию Рандошкину, который обезвредил преступника.

Коллеги Динара Саматова регулярно посещают его могилу и возлагают цветы. Фото: пресс-служба полиции Нижнекамска

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