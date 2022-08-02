Подозреваемый в поджоге автоинспектора в Чувашии заявил, что раскаивается в содеянном

Свою причастность к преступлению задержанный не отрицает. Фото: следственное управление СКР по Чувашии

Задержанный по подозрению в поджоге автоинспектора не стал отрицать своей вины. Мужчина рассказал правоохранителями, что действительно облил машину и сотрудника ГИБДД бензином. Однако легковушку он хотел сжечь, а полицейского – лишь отпугнуть. В итоге, правда, вспыхнули оба.

- Я в этом очень сильно раскаиваюсь, действительно раскаиваюсь, - говорит подозреваемый на видео, которое опубликовало следственное управление СКР по Чувашии.

Напомним, преступление произошло 29 июля в чувашской деревне Токшики. В тот день автоинспекторы остановили автомобиль, за рулем которого оказался пьяный 29-летний мужчина. Во время оформления протокола он схватил из багажника канистру с бензином, облил ей легковушку и одного из сотрудников ГИБДД, после чего поджег их и скрылся.

Полицейский получил ожоги 50% тела и был доставлен в реанимацию. Злоумышленник же скрывался несколько дней, а ночью на 2 августа был задержан в доме друга в марийской деревне Шерекей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователь будет просить суд поместить подозреваемого в СИЗО на время расследования.

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