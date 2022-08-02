Водитель, который поджег автоинспектора в Чувашии, задержан в доме друга

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СКР по Чувашии

Ночью на 2 августа в Марий Эл задержали мужчину, который подозревается в том, что 29 июля поджег автоинспектора в Чувашии и сбежал. Он находился в доме своего друга в деревне Шерекей. Вместе с полицейскими туда наведался спецназ.

Злоумышленник скрывался с 29 июля. Фото: СУ СКР по Чувашии

Напомним, преступление произошло в деревне Токшики Моргаушского района. В тот день правоохранители остановили подозрительный автомобиль. За рулем находился явно пьяный 29-летний водитель. Во время оформления протокола он схватил канистру с бензином, облил ей легковушку (позже выяснилось, что авто ему не принадлежало) и одного из автоинспекторов, после чего поджег и скрылся. В результате инспектор ДПС получил ожоги 50% тела и был доставлен в реанимацию, где находится до сих пор.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Прокурор Чувашии взял под свой контроль ход его расследования.

- В ближайшее время следователем перед судом будет возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщают в следственном управлении СКР по республике.

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