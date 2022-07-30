В Чувашии пьяный водитель облил бензином сотрудника ГИБДД и поджег

30-летний полицейский находится в реанимации, его состояние врачами оценивается как тяжелое. Фото: Мария ГОРЕЛОВА

В деревне Токшики Моргаушского района сотрудник ГИБДД остановил автомобиль ВАЗ 2114, за рулем которого был явно пьяный водитель – 29-летний житель Марий Эл. При составлении протокола мужчина возмущался и в итоге достал из багажника канистру. Облил бензином машину и разбрызгал его на полицейских. Вынул зажигалку и поджег сначала автомобиль, а потом и сотрудника ГИБДД.

Пока горящего сотрудника тушил его коллега, водитель бросился бежать. Машина, на которой он приехал, сгорела дотла, но мужчину это не беспокоит, так как она, как оказалась, не принадлежала ему., напрочь позабыв про автомобиль, на котором ехал.

- Полицейскому причинены ожоги на площади более 50% тела, в настоящее время он находится в реанимации, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

По данному факту там возбудили уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Сбежавшего водителя сейчас разыскивают.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого Матюкова Артемия Викентьевича, 1993 года рождения, просим сообщить об этом по телефону «02» либо 8 (8353) 624-658. Данные о лицах, предоставивших информацию, остаются анонимными и не предаются огласке, - призывает следственный комитет Чувашии.