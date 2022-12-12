В новогодние праздники для горожан проведут более ста бесплатных мероприятий. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 16 декабря в парках Казани стартует новогодняя программа. Как рассказала пресс-служба мэрии города, всего планируется провести более ста праздничных мероприятий. Бесплатно можно будет насладиться выступлением музыкальных групп, побывать на стендапе, поучаствовать в турнире по снежкам и многое другое. Мы подскажем вам, куда лучше всего сходить в новогодние праздники 2022-2023.

Посетить открытие первой экологичной елки в Казани

В четверг, 22 декабря, на набережной Казанки рядом с экстрим-парком «Урам» пройдет открытие первой в городе экологичной елки. Ее сделали из производственных отходов и мишуры, собранной казанцами.

Увидеть цирковое представление

Цирк Казани подготовил для горожан представление «Жизнь игрушек», в котором примут участие жонглеры, акробаты и эквилибристы. Посетить его можно будет с 27 декабря по 3 января.

Послушать выступление музыкальных групп

В Лядском саду 25 декабря группа «Атмосфера» исполнит а-капелла традиционные праздничные композиции, а 1 января в парке «Крылья Советов» можно будет услышать хиты в стиле ретро на концерте «Голубой огонек».

Насладиться новогодними композициями из фильмов, инструментальной музыкой и выступлениями любимых артистов можно также будет на новогодних концертах в Казани.

Сходить с ребенком на новогоднее представление

В ряде городских парков для самых юных жителей Казани покажут представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Так, например, в парке имени Тинчурина будет представлен детский спектакль на татарском языке.

Во вторник, 13 декабря, в сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана пройдет новогодний карнавал для детей с прокатом праздничных костюмов. Вместе с этим опубликована программа новогодних представлений для самых маленьких казанцев.

В ряде городских парков для самых юных жителей Казани покажут представления с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Встретить Новый год на катке

Необычно встретить Новый год можно будет в парке «Черное озеро». В субботу, 31 декабря, пройдет праздничная программа до 3 утра, а прокат коньков продлиться до 2. Кроме того, в праздничные дни здесь пройдут показы новогодних фильмов, мастер-классы по фигурному катанию для детей и вечеринки.

Напомним, открытие катка в казанском парке «Черное озеро» запланировано на 18.00 23 декабря. В этот вечер на ледовой арене состоится праздничная программа. Всего зимой в Казани организуют 102 площадки для катания на коньках. Из них 82 - хоккейные коробки, а 20 - катки с пунктом проката. Ранее мы публиковали список лучших мест Казани, где можно покататься на коньках.

Провести выходные активно

В парке имени Урицкого 2 января пройдет любительский турнир по снежкам. Для участия необходимо будет заранее зарегистрироваться.

Для казанцев также подготовили лыжную экскурсию на территории парка «Спортивный», пешую прогулку по Русско-Немецкой Швейцарии, зимний волейбол, экскурсию на судне на воздушной подушке и другое.

Посетить мероприятия в парке Салават Купере

В новогодние праздники в парке Салават Купере пройдут бесплатные творческие мастер-классы. Кроме того, 3 января здесь состоится концерт татарской альтернативной музыки с участием артистов лейбла Yummy Music.

Послушать стендап в Горкинско-Ометьевском лесу

В среду, 4 января, в кафе «Лес» в Горкинско-Ометьевском лесу можно будет послушать стендап от резидентов казанского Stand Up Club. Здесь же 6 января выступит музыкальный коллектив «Нееет, ты что» и группа «Манго Буст».

Новогоднюю сказку для гостей парка покажут 24 декабря и 5 января, а 2 января здесь можно будет посетить мастер-класс по созданию нарядов своими руками.

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