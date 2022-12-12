С 16 декабря в парках Казани стартует новогодняя программа

Жители и гости Казани смогут послушать выступления музыкальных групп, побывать на цирковом представлении и посетить стендап. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 16 декабря, в парках и скверах Казани стартует новогодняя программа «Раз-два-три, 20|23». Вплоть до середины января в городе планируется провести более ста бесплатных праздничных мероприятий, сообщают местные.

Во время праздников жители и гости столицы Татарстана смогут послушать выступления музыкальных групп, побывать на цирковом представлении, встретить Новый год на катке в парке «Черное озеро», посетить стендап и многое другое. Для детей также пройдут представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и их сказочных помощников.

Более подробную программу праздничных мероприятий в Казани «Комсомолка» опубликовала в своем большом материале.

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