В Казани начали собирать мишуру для первой в городе экологичной новогодней ели

Горожане могут принести мишуру в Горкинско-Ометьевский лес и в парк «Черное озеро». Фото: Алексей ФОКИН

В столице Татарстана к Новому году 2023 решили установить первую в городе экологичную елку. Даже уже место под нее присмотрели. Она должна появится на набережной реки Казанка не раньше декабря.

Саму экологичную елку решили сделать исключительно из переработанных материалов, чтобы она максимально соответствовала своему названию. Планируется, что эта новогодняя красавица будет высотой 4 метра.

Для ее украшения нужна мишура. Акция по ее сбору стартует со 2 декабря. Горожане могут принести мишуру в Горкинско-Ометьевский лес и отдать ее внутри здания спортивной базы с 10.00 до 20.00 ежедневно, а также с 10.00 до 18.00 в парк «Черное озеро» - второй этаж здания проката коньков.

- Мишуру нужно принести без всякой упаковки и пакетов. Собранные украшения попадут в дизайн-студию, где из них изготовят новые арт-объекты, - сообщает Дирекция парков и скверов Казани.

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