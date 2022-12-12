23 декабря в казанском парке «Черное озеро» откроют каток

Выход на ледовую арену со своими коньками будет бесплатным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытие катка в казанском парке «Черное озеро» запланировано на 18:00 23 декабря. В этот вечер на ледовой арене состоится праздничная программа, сообщила на совещании в Исполкоме города глава Дирекции парков и скверов столицы Татарстана Айгуль Латыпова.

По ее словам, у парка будет своя новогодняя концепция. Главной темой проводимых там мероприятий станет «Отражение» как противопоставление черного и белого, доброго и злого. В «Черном озере» появится арт-объект «Черная арка». На ней будут изображены надписи-палиндромы.

Вход на каток со своими коньками будет бесплатным. Также у горожан будет возможность взять коньки на прокат.

Напомним, зимой в Казани организуют 102 площадки для катания на коньках. 82 из них - хоккейные коробки, а 20 - катки с пунктом проката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовые катки 2022-2023 в Казани: дата открытия, расписание, цены на билеты

Где покататься на катке в Казани 2022-2023, подробное расписание, цена проката коньков (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram