Илья Сафонов стал одним из самых молодых капитанов команды - ему 21 год. Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Молодого нападающего казанского «Ак Барса» Илью Сафонова назначали капитаном команды. Ранее этот пост занимал опытный игрок, шестикратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка Гагарина Данис Зарипов. Об изменениях рассказала пресс-служба хоккейного клуба.

- Это тренерское решение, оно не обсуждается. Все как бы приняли это. По-человечески вышли, играли, старались победить, - поделился Зарипов в новой серии сериала клуба «Живем хоккеем». Он также рассказал, что порадовался за молодого человека.

Как оказалось, о назначении на новую должность 21-летнему Илье Сафонову сообщили перед матчем с казахстанским «Барысом», в котором «Ак Барс» проиграл со счетом 3:2. Новоиспеченный капитан рассказал, что сначала не поверил - думал, что игроки над ним подшучивают, но после осознал, что это правда, и вышел на лед уже как капитан.

- Грызи лед, на льду все показывай, - дал совет Сафонову Данис Зарипов.

Напомним, ранее должность главного тренера казанского «Ак Барса» по собственному желанию покинул Олег Знарок. Его обязанности на данный момент исполняет Юрий Бабенко. Кроме того, в тренерский штаб команды недавно вернулся Зинэтула Билялетдинов, который руководил клубом с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019 годы.

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