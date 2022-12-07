Казанский «Ак Барс» проиграл казахстанскому «Барысу» со счетом 3:2

Сейчас «барсы» с 41 баллом в 38 играх занимают 7 место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

Во вторник, 6 декабря, в Астане в матче регулярного чемпионата КХЛ встретились хоккейные команды «Ак Барс» и «Барыс». Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

В первом тайме счет открыл нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков. Затем шайбу в ворота казанцев забил казахстанский защитник Алекс Грант. Во втором периоде первый гол «Ак Барсу» принес Никита Дыняк. Следом счет сравнял Кирилл Петров.

В серии буллитов победу команде «Барыса» принес нападающий Линден Вей.

- Начали игру не совсем так, как хотелось бы – дали сопернику преимущество, - заявил после матча исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко. - В принципе, второй и третий период можно занести в актив, но первый период повлиял на ход игры и на результат.

На данный момент казанцы с 41 баллом в 38 играх занимают седьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» же с 37 очками в 40 матчах оказался на восьмом месте.

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