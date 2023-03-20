Непонятное желание убивать: на суде над «поволжским маньяком» Радиком Тагировым рассказали, сколько он задушил пенсионерок всего за два дня

Подсудимый отворачивается и не хочет признавать своей вины. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Татарстане в понедельник, 20 марта, состоялось очередное заседание по уголовному делу Радика Тагирова, известного как «поволжский маньяк». В этот раз Верховный суд республики рассмотрел преступления подсудимого, совершенные в Челябинске более 10 лет назад.

В данном городе Тагиров, по версии следствия, совершил два нападения на пенсионерок. Туда он летом 2012 года прибыл из Екатеринбурга автостопом. Было тепло, поэтому он спал прямо на улице. Он все так же преследовал одну цель - обогащение за счет беззащитных пожилых женщин. Как признался следователям сам Тагиров, помимо этого, у него было внутреннее непонятное для него желание совершения убийства.

- Всего в Челябинске я пробыл семь дней, по городу перемещался на трамвае. Через день или два после приезда я совершил первое преступление в этом городе. Ночевал тогда я на бустере. Недалеко от дома первой жертвы наткнулся на компанию молодых ребят, пообщался с ними и мы вместе курили запрещенные вещества. Находясь там около часа, начал искать грязные окна с занавесками, - говорил Тагиров.

Напомним, для него грязные окна были признаком того, что в квартире живет одинокий и беспомощный человек, который толком не может сам присмотреть за своим жилищем.

ПОДУМАЛА, ЧТО БАБУШКА УШЛА В МАГАЗИН

В подъезд к первой жертве, он попал по домофону. Женщина жила на пятом этаже хрущевки. Тагиров использовал ту же схему, представившись пенсионерке сотрудником коммунальных служб. Женщина не думая ничего плохого впустила мужчину в дом.

Уже в квартире они вместе дошли до кухни. Тагиров начал делать вид, что проверяет вентиляционную шахту. Как только хозяйка повернулась к нему спиной, он тут же применил свой удушающий прием. Пенсионерка пыталась сопротивляться, но ее сил не хватило дать отпор «поволжскому маньяку». Посмотрев на обездвиженную жертву, он понял, что та еще жива, поэтому удушил ее еще и шнуром.

- В этот момент я ничего не боялся, скорее всего, из-за того, что был под действием наркотических веществ. В квартире пробыл недолго около 15-20 минут. Как только нашел деньги в размере пяти-семи тысяч рублей, вышел, заперев дверь ее ключами, и потом их выкинул в мусорный бак, - рассказывал подсудимый.

Об убийстве пенсионерки ее родственники узнали лишь спустя пару дней. Так по словам внучки женщины, 3 июля около 12.00 она как обычно пришла навестить бабушку. В гости к ней она ходила стабильно два раза в неделю, в том числе привозила продукты. В гости к ней она ходила стабильно два раза в неделю.

Дверь была закрыта, у женщины не было своих ключей. Тогда она подумала, что бабушка просто ушла в магазин или уехала по делам. Она оставила принесенные продукты у соседки, чтобы та, передала пенсионерке по ее возвращению.

При этом внучка с улицы заметила, что занавески у окна были закрыты. А она знала, что каждое утро бабушка их открывает. Эта странность не давала покоя женщине весь день, поэтому она вернулась вечером, убедиться, что все в порядке. На телефонные звонки бабушка не отвечала, дверь не открывала. Тогда женщина вызвала свою мать, которая привезла с собой запасные ключи от квартиры. В итоге приехали все, в том числе отец внучки и ее брат.

- Как только открыли двери, я почувствовала ужасный запах разложения. Мне кажется, она пролежала там несколько дней. В квартиру зашли брат и соседка. Сразу тело бабушки найти не смогли, так как она была закидана вещами на диване. Я зашла в комнату лишь после того, как унесли тело, - рассказала внучка убитой пенсионерки.

Оказавшись внутри, она обнаружила, что все было перевернуто, окна были закрыты, все валялось на полу, был полный бардак. В ходе уборки они заметили пропажу ключей, злотых колец, сумки с документами и сбережений в размере одной-двух тысяч рублей. Также на полу валялись часть ножниц и шнурки.

СНОВА УБИЛ ЧЕРЕЗ СУТКИ

Следующее преступление Челябинске, как следует из материалов уголовного дело, «поволжский маньяк» совершил чуть ли не через сутки. В доме на улице Бажова она обратил свое внимание на деревянные окна квартиры на первом этаже. Через стекло Тагиров увидел свою следующую жертву. Пенсионерка ходила по комнате.

По старой схеме мужчина представился коммунальщиком и его впустили в квартиру. Он снова применил удушающий прием, а потом хладнокровно довел свое дело до конца. В этот же день он уехал обратно в Екатеринбург, хотя средств у него было недостаточно.

Тем временем второй жертве «поволжского маньяка» весь вечер на телефон названивал ее сын. Он не мог приехать сразу, так как рано утром ему надо было идти на работу. Поэтому мужчина решил заехать к матери на следующий день. Дверь квартиры открыть не смог. Взял отвертку, вскрыл ею оконный шпингалет и залез в квартиру. Шторы, как вспоминает сын убитой пенсионерки, тогда были задернуты. Ее тело он обнаружил в зале.

- Двери она на ночь закрывала на засов и два замка, иногда даже ставила стул. Я спрашивал у нее, чего же она боится, она отвечала, что «ничего». Домофона там не было, то есть любой человек мог проникнуть в подъезд. При всем этом она и ранее впускала в квартиру посторонних людей. Однажды у нее дома были две незнакомые женщины, я их успел прогнать. Я к ней приходил часто – каждый день, либо через день, - рассказал сын пенсионерки..

Как оказалось, Тагиров в этой квартире оставил такой же беспорядок: вещи были повсюду разброшены, ключи и деньги похищены. Также сын убитой заметил, что ее телефон стоял на беззвучном режиме, хотя самостоятельно пожилая женщина этого сделать не могла.

«ОНИ МНЕ НЕЗНАКОМЫ»

- Я не признаю свою вину. В Челябинске до следственного действия я не был. Они (жертвы - Ред.) мне незнакомы, - заявил в суде Тагиров.

Он заверяет, что его допрос проводился под влиянием следственных органов. Якобы в отношении его оказывали физическое насилие при задержании.

Напомним, «поволжский маньяк» держал в страже все Приволжье и Урал на протяжении около 10 лет. Как полагает следствие на счету Радика Тагирова более 30 убийств. Все его жертвы – беспомощные пенсионерки. Злоумышленника долгое время не удавалось поймать. Не помогла даже обещанная награда в три миллиона рублей за информацию о нем. В итоге его вычислили благодаря ДНК, которое он оставил на одном из мест преступлений. Было проведено бесчисленное количество сравнительных экспертиз. В итоге на подозреваемого в серии убийств пенсионерок вышли в казанском поселке Дербышки. Там Тагиров окончательно залег на дно, начал работать слесарем и даже обзавелся семьей. Правоохранители задержали его в декабре 2020 года. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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