«Задушил и поджег»: Стали известны новые подробности зверств «поволжского маньяка» Радика Тагирова

Тагиров на процессе прячет от всех свое лицо. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Верховном суде Татарстана 13 марта продолжился процесс по уголовному делу Радика Тагирова, известного также как «поволжский маньяк». Он признался в более чем 30 убийствах и в не меньшем количестве разбойных нападений. Жертвами мужчины становились пожилые беззащитные женщины в возрасте от 75 до 90 лет.

На суде обвиняемый вел себя спокойно, но при этом скрывал свое лицо лицо листком бумаги, а после вовсе решил сесть спиной к присутствующим. В таком положении Тагиров просидел практически до конца всего заседания. В этот раз на суде рассмотрели зверства, которые он совершил в Екатеринбурге более 10 лет назад. Там он задушил двух пенсионерок, одну из которых поджег.

Так, было установлено, что в апреле 2012 года в город Тагиров прибыл из Перми на общественном транспорте. По приезду, как полагает следствие, он начал выбирать очередных жертв - беззащитных и одиноких пенсионерок, которые проживают в квартирах, не выше третьего этажа, и в самых крайних подъездах. Действовал в Екатеринбурге, как и в остальных городах, по одной и той же схеме. Проникал в квартиры, представляясь работником коммунальных служб.

Первой жертвой «поволжского маньяка» в Екатеринбурге стала Капитолина Александровна. Женщина проживала в однокомнатной квартире на первом этаже. Ее родные находились в Чехии, в связи с этим они попросили Елену Е. присмотреть за пенсионеркой. Женщина приходила с понедельника по пятницу и находилась у пенсионерки примерно с 10.00 до 14.00. Был составлен распорядок дня, который включал в себя уборку комнаты, стирку вещей, поход в магазин, готовку еды и мытье женщины. Несмотря на это, Тагиров сумел найти лазейку в этом графике.

- Деньги у меня были благодаря предыдущему преступлению. Приехал в Екатеринбург в дневное время. Наткнулся на компьютерный клуб, там купил наркотики и играл целый день. Деньги закончились, и уже утром следующего дня начал искал объект для нападения. Так и оказался в этом микрорайоне, где находились пятиэтажные и девятиэтажные дома. Цель была одна – раздобыть денег. Дома выбирал по окнам - грязные, значит, там проживает пожилой человек, - признался обвиняемый.

Номер квартиры пенсионерки Тагиров вычислил благодаря ранее продуманному и проверенному способу - по расположению окна. Позвонил по домофону и не ошибся. Пожилая женщине спокойно впустила к себе «коммунального работника».

УБИЛ И СПОКОЙНО ПОШЕЛ В ДУШ

Как только они двинулись в сторону кухни, обвиняемый удушающим приемом обездвижил хозяйку и перетащил ее в комнату, где уже с помощью подручного средства задушил насмерть.

После убийства приступил к поиску денег, но наличных так и не нашел. При этом, пользуясь случаем, он решил принять душ. Так, в квартире своей жертвы он провел около трех-четырех часов. Поняв, что он слишком много наследил, Тагиров решил спалить квартиру. Для этого он положил около тела пенсионерки куски ткани и пожег их, а сам поспешил скрыться с места преступления, закрыв дверь найденным ключом.

Присматривающая за пенсионеркой женщина узнала о ее гибели. Рано утром 29 апреля ей сообщили, что Капитолина Александровна скончалась в результате пожара, причиной которого могла стать неосторожность при курении. Но женщина точно знала, что пенсионерка не курила от словам совсем, в квартире у нее даже зажигалки не было. Приехав на место, Елена обнаружила в квартире был полный беспорядок, хотя перед уходом она провела там уборку. Кроме того, ключей от двери, которые всегда хранились у входа или в ящике, там не оказалось.

- В ее микрорайоне находятся пятиэтажные дома, и там проживают одинокие пожилые люди. В свое отсутствие я просила ее не открывать двери посторонним людям. У нее в постели хранился молоток. Она всегда закрывала двери и клала ключи в тумбочку, ничего горючего она не хранила, - рассказала Елена.

Мало того, окна в квартире на первом этаже были занавешены пледом. Это сделал злоумышленник, чтобы никто из проходящих мимо людей не увидел происходящее внутри. Рядом с погибшей лежала подушка и постельное белье. Тогда Елена почему-то сразу поняла, что пенсионерку задушили.

ВЕРНУЛСЯ ТОЛЬКО ЛЕТОМ

После этого преступления Тагиров уехал обратно в Пермь, но летом снова вернулся в Екатеринбург. На этот раз его жертвой стала Пелагея Петровна. На момент совершения преступления женщина проживала одна. Ее однокомнатная квартира находилась на третьем этаже. Окна комнаты пенсионерки выходили на проезжую часть, а во дворе располагалась детская площадка. Рядом с домом есть остановка общественного транспорта, на которой и вышел «поволжский маньяк» в поисках очередной жертвы.

Тагиров встретился с пенсионеркой на улице. Она шла из магазина с продуктами. Злоумышленник подошел к пожилой женщине и так же представился работником коммунальных служб. Он сообщил, что в квартире пенсионерки необходимо срочно проверить вентиляционную шахту. Ничего не подозревающая женщина сразу же согласилась и сама повела мужчину в свой дом. Внутри как только она повернулась спиной к Тагирову, тот снова применил удушающий прием. Пелагея Петровна потеряла сознания. Мужчина перетащил ее в комнату, где окончательно задушил. После убийства он приступил к поиску денег. В итоге нашел спрятанный в матрасе конверт примерно с 40 тысячами рублей. По старой схеме Тагиров забрал с собой ключи хозяйки, но уходя в этот раз не запер за собой дверь.

По словам дочери пенсионерки Нины, 6 июля 2012 года она весь вечер пыталась связаться с матерью. Она звонила на ее стационарный телефон, гудки шли, но никто не брал трубку. Звонили и ночью, но все без результата. На следующее утро Нина приехала к матери. Дверь в квартире была незаперта.

- Как только я зашла внутрь, то сразу заметила на полу пакет и выпавшие из него продукты. Ящик тумбочки валялся на полу, повсюду был беспорядок. Мама у меня очень аккуратная, она бы никогда так не оставляла вещи. Тогда я почувствовала что-то неладное. Оказавшись в ее комнате, я увидела ее лежащей на диване без дыхания. Пропали деньги в конверте и связка ключей, - вспомнила Нина.

Как отметила дочь погибшей, Пелагея Петровна была доверчивой женщиной. Она могла купить у каждого, кто предлагал ей «чудо» товары. Однажды ее даже позвали на некое совещание жильцов домов, где на самом деле была реклама некого устройства, которое она решила приобрести. Часто дочь советовала матери не доверять незнакомым людям, не покупать у них ничего и главное не впускать их в дом. Когда они жили вместе, пенсионерка, по словам дочери, незнакомых людей в дом не водила.

НИКОГДА НИКОГО НЕ БИЛ

Как отметил Тагиров, общее количество убийств он не помнит. Поджигал квартиры раза три-четыре. А от Перми ехал в Екатеринбург и обратно, ведь именно так ему удалось перемещаться без предъявления документов. Также он часто менял телефоны, мог воспользоваться услугой такси. Если денег не было, то добирался автостопом. Как признался обвиняемый, своих жертв никогда не бил, а только душил.

Напомним, ранее в Верховном суде Татарстана «поволжский маньяк» Радик Тагиров отказался признавать свою вину в серии убийств пенсионерок. Как подсчитало следствие, свои нападения Тагиров совершал с 5 марта 2011 года по 5 октября 2013 года на территории Поволжья и Урала.

С 2011 года «поволжский маньяк» орудовал на территории Поволжья и Урала. Долго время ему удавалось оставаться неуловимым. За информацию о душителе пенсионерок предлагали даже награду – три миллиона рублей. Но и это не помогло его найти. Сработала генетическая экспертиза. Тагиров все-таки оставил частичку ДНК на одной из квартир. Когда спустя 10 лет после первого убийства пенсионерки его задержали, он ужа давно залег на дно. Работал в казанском поселке Дербышки слесарем и даже успел обзавестись семьей.

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