В Татарсане задержан подозеваемый в убийствах 25 пенсионерок, за которого предлагали 3 миллиона рублей

Задержали предполагаемого преступника в казанском поселке Дербышки. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В столице Татарстана на квартире на улице Главной в поселке Дербышки у своей сожительницы был задержан 38-летний Радик Тагиров. Мужчину задержали в рамках нашумевшего дела, которое до сих пор не было не раскрыто - нескольких смертельных нападений на пенсионерок, которые происходили в Казани с 2011 года. Расследование этих преступлений было передано ГСУ СКР России, когда выяснился схожий почерк нападений и в других регионах страны.

За поимку злоумышленника власти назначили вознаграждение - 3 миллиона рублей. Пока неизвестно, кто получит эту премию. Но собственные источники "Комсомолки" поделились информацией: мужчина сейчас уже и не помнит, скольких женщин он лишил жизни. Сообщил и предположительный мотив нападений - забирался в квартиры женщин ради того, чтобы покушать, после расправы забирал первое, что попадалось под руку, и исчезал. В этот период - с 2011 по 2015 годы он принимал наркотики, но смог бросить это.

- Сейчас он плачет, раскаивается, - сообщил источник.

Стало известно, как подозреваемый проникал в квартиры женщин - он представлялся работником ЖКХ. Выбирал тех пенсионерок, которые жили одни и были старше 75 лет. Одно из первых нападений он совершил на проспекте Ямашева в Казани. Всего, по предварительным данным, он причастен к смерти более 25 пенсионерок на территории Приволжского, Уральского округов.