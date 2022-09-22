«Поволжский маньяк» Радик Тагиров из Казани, который душил пенсионерок, вскоре предстанет перед судом

Долгие годы мужчина держал в страхе Поволжье и Урал. Фото: Соцсети

Главное следственное управление СК России завершило расследование громкого дела «Поволжского маньяка» Радика Тагирова из Казани. Все материалы были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей их передачи на рассмотрения суда, сообщили в федеральном ведомстве.

- Мужчина обвиняется в более чем 30 убийствах, трех покушений на убийство и в более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин, - отмечают в Следственном комитете России.

Как было установлено следствием, свои преступления злоумышленник совершал с марта 2011 года по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иванове, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве.

Напомним, по версии правоохранителей ранее уже судимый за кражу и хранения оружия Тагиров, находил одиноких пенсионерок и обманом проникал к ним в квартиры. Пожилые женщин впускали его, так как он представлялся сотрудником коммунальной службы. Переступив порог, злоумышленник нападал на своих жертв, бил и душил. После чего обчищал квартиры и спешно скрывался.

Долгое время как прозванного в народе «Поволжского маньяка» не могли не то чтобы поймать, но даже установить его личность. За информацию о нем даже обещали три миллиона рублей. Но в результате следователям лишь удалось выделить генетический материал, оставленный преступником в квартире очередной жертвы. По этому ДНК в поисках душегуба проверили более 5 тысяч человек. В итоге все совпало. Правоохранители установили, наконец, личность того, кто столько лет держал в страхе все Поволжье и Урал.

К этому времени Тагиров вернулся к нормальной жизни. Работал слесарем и жил в казанском поселке Дербышки вместе с сожительницей и двумя детьми - 12-летним ребенком женщины от первого брака, и собственным полугодовалым сыном. Полицейские пришли за ним в декабре 2020 года. Мужчина во всем сознался и сожалел, что его родному ребенку теперь всю жизнь придется носить клеймо сына убийцы.

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