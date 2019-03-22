2019-03-22T16:24:48+03:00
Общество

Погибший в Нижнекамске участковый поощрялся за выполнение особо сложных и важных задач

У майора полиции Динара Саматова осталась супруга и родители
Мария ЛУКОЯНОВА
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Фото: vk.com/kznripФото: vk.com/kznrip
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Стало известно имя погибшего в Нижнекамске полицейского. Им оказался 33-летний старший участковый УМВД по Нижнекамскому району Динар Саматов.

Напомним, нападение на него было совершено примерно в 9.45 на улице Юности, возле здания отдела полиции. К Саматову подошел неизвестный, и неожиданно напал на него с ножом. Офицер получил несколько ножевых ранений в шею. Нападение заметила прохожая, которая побежала к стоявшему неподалеку полицейскому автомобилю. Услышав крики и узнав, что происходит, полицейские бросились на помощь коллеге.

Увидев их, злоумышленник бросился с ножом на одного из стражей порядка. Тот дважды выстрелил в нападавшего. От полученных ранений мужчина скончался.

Не смотря на все усилия медиков, Динар Саматов скончался в машине скорой помощи.

По неподтвержденным пока данным, нападавшим оказался студент Нижнекамского политехнического колледжа Рустам К. Молодой человек учился на третьем курсе на механика. Сотрудники колледжа подтвердили факт того, что их студент причастен к утреннему нападению на стражей порядка: "Да, все так. Но мы пока ничего рассказывать не можем - у нас здесь идет проверка".

СПРАВКА "КП"

Динар Саматов родился 15 августа 1985 года. С 26 октября 2007 года поступил на службу в органы внутренних дел. В последнее время проходил службу в должности старшего участкового уполномоченного полиции отдела УУП и ПДН УМВД России по Нижнекамскому району.

Динар неоднократно поощрялся руководством за выполнение особо сложных и важных задач.

Его супруга работает в детском саду воспитателем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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