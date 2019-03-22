2019-03-22T20:16:13+03:00
Происшествия

Смертельно раненный в Нижнекамске майор полиции до последних секунд жизни пытался задержать злоумышленника

Появилось видео происшествия
Мария ЛУКОЯНОВААлина ГАБДУЛИНА
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На месте нападения работали специалистыНа месте нападения работали специалистыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В соцсетях появилось видео самого момента нападения на старшего участкового ОП по Нижнекамскому району Татарстана 33-летнего Динара Саматова. Все произошло неожиданно для полицейского. Он находился на улице буквально в 20 метрах от входа в отдел полиции, когда к нему сзади подошел молодой человек. Злоумышленник вытащил нож и сзади нанес старшему участковому не менее трех ударов в шею, затем отскочил и Саматов попытался задержать нападавшего на него.

Офицер пробежал несколько шагов по газону вслед за молодым человеком, затем упал. В этот момент злоумышленник подошел к нему и нанес еще несколько ударов ножом. Схватка между ними продолжалась еще несколько секунд, и прервалась, когда со стороны дороги подъехал автомобиль. Участковый остался лежать на земле, а злоумышленник побежал в сторону бросившихся на помощь Саматову его коллегам - в это время свидетели нападения позвали их на помощь.

Увидев, что один из полицейских бежит в его сторону, нападающий сначала бросился на него, но потом переключился на второго. Он начал преследовать полицейского с ножом в руке, и тот сначала выстрелил в воздух, и только потом на поражение. Но раненный в живот нижнекамец продолжал бежать на него. Остановил нападавшего еще один выстрел.

Не смотря на усилия медиков, прибывших на место происшествия, Динар Саматов скончался в карете "скорой помощи". Коллеги погибшего майора на официальной страничке в соцсетях выражают соболезнования его родным и близким.

На официальной страничке ОП Нижнекамского района появилось соболезнования родным и близким погибшего Фото: Из материалов пресс-службы

На официальной страничке ОП Нижнекамского района появилось соболезнования родным и близким погибшегоФото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, нападавшим оказался 19-летний Рустам К., третьекурсник Нижнекамского политехнического колледжа.

Нападение в Татарстане, драка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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