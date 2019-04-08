Власти Нижнекамска полностью погасят ипотеку семьи погибшего полицейского Динара Саматова

СЕГОДНЯ 14:08 2019-04-08T14:08:41+03:00

Мэр города Айрат Метшин выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также его сослуживцам

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Стало известно, что семье погибшего в Нижнекамске старшего участкового Динара Саматова власти города полностью погасят кредит по соципотеке. Об этом 8 апреля официально заявил мэр Нижнекамска Айрат Метшин.

Напомним, 22 марта, нападение на майора полиции 33-летнего Динара Саматова было совершено, когда он находился буквально в 20 метрах от входа в отделение.

К нему сзади подошел молодой человек. Парень вытащил нож и нанес Саматову не менее трех ударов в шею. Майор приложил все силы, чтобы попытаться задержать нападавшего. Саматов пробежал несколько шагов по газону вслед за молодым человеком, затем упал. В этот момент злоумышленник подошел к нему и нанес еще несколько ударов ножом.

Во время «делового понедельника» мэр Нижнекамска Айрат Метшин выразил соболезнования родным и близким погибшего полицейского, а также его сослуживцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU