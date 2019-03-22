2019-03-22T12:38:58+03:00
Происшествия

"Он выкрикивал экстремистские лозунги": В Татарстане неизвестный зарезал полицейского около здания МВД

Злоумышленник набросился и на второго сотрудника правоохранительных органов, однако был застрелян
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Спасти полицейского не удалось.Спасти полицейского не удалось.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

На улице Юности в Нижнекамске утром 22 марта, примерно в 9:45, прохожие и автомобилисты стали свидетелями стрельбы. Все произошло аккурат около здания местного МВД. Неизвестный напал на одного из полицейских и несколько раз ударил оперативника ножом.

Как только сотрудник правоохранительных органов упал на асфальт, злоумышленник бросился на другого полицейского. В итоге оперативник решил открыть огонь на поражение. После нескольких выстрелов дебошир упал замертво.

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцем возле здания ИВС, запечатлен финал побега: убегающий от кого-то мужчина в форме оборачивается назад в стреляет в преследующего его человека. Тот падает. Спустя несколько секунд стрелявший возвращается к упавшему. В это время камера переводится на группу мужчин в форме, которые стоят на дороге и смотрят на тело человека, лежащего перед ними.

Побег заключенного и нападение в Нижнекамске.

Для раненого полицейского вызвали "скорую", но медики помочь уже не смогли. Им пришлось лишь констатировать смерть от полученных травм. Погибшим оказался 33-летний участковый. У него осталась семья.

Личность погибшего злоумышленника устанавливается. Первоначальная информация, что это был побег из ИВС, не подтвердилась. Очевидцы ЧП сообщили в телеграмм-канале, что во время нападения мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Новую школу у ЖК «Соловьиная роща» в Казани планируют сдать до начала нового учебного года
Тимур Бекмамбетов выпустит фильм о легендарном летчике Михаиле Девятаеве с Данилой Козловским в главной роли
В результате столкновения грузовика и маршрутки в Ульяновской области погибли три человека
Прокуратура Набережных Челнов внесла представление в адрес военкома
Пугающие технологии, которые сделали мир лучше
В Йошкар-Оле перевернулся снегоболотоход, водитель в больнице
Локетт, Сергеев и Шелекето смогут сыграть за УНИКС в ответном матче полуфинала Кубка Европы против "Валенсии"
Татарстан заинтересован в сотрудничестве с французской компанией Airbus Helicopters
В Чувашии из-за неосторожности сторожа сгорел магазин ритуальных услуг
Мэрия Казани разыграет шесть мест возле городских кладбищ
На ремонт аэропорта в Йошкар-Оле направят порядка 12 миллионов рублей
В Казани разыскивают иномарку, сбившую пенсионерку на парковке торгового центра
В Набережных Челнах росгвардейцы задержали мужчину, ранившего ножом несовершеннолетнего
Главный бухгалтер министерства спорта Чувашии во время отпуска пользовалась сотовой связью за счет бюджета республики
В Чебоксарах проходит голосование за имя утенка - талисмана 550-летия города
В Казани пенсионер за рулем иномарки сбил на "зебре" 81-летнюю женщину