"Он выкрикивал экстремистские лозунги": В Татарстане неизвестный зарезал полицейского около здания МВД

На улице Юности в Нижнекамске утром 22 марта, примерно в 9:45, прохожие и автомобилисты стали свидетелями стрельбы. Все произошло аккурат около здания местного МВД. Неизвестный напал на одного из полицейских и несколько раз ударил оперативника ножом.

Как только сотрудник правоохранительных органов упал на асфальт, злоумышленник бросился на другого полицейского. В итоге оперативник решил открыть огонь на поражение. После нескольких выстрелов дебошир упал замертво.

В соцсетях появилось видео, снятое очевидцем возле здания ИВС, запечатлен финал побега: убегающий от кого-то мужчина в форме оборачивается назад в стреляет в преследующего его человека. Тот падает. Спустя несколько секунд стрелявший возвращается к упавшему. В это время камера переводится на группу мужчин в форме, которые стоят на дороге и смотрят на тело человека, лежащего перед ними.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/698659" frameborder="0"></iframe> Побег заключенного и нападение в Нижнекамске.

Для раненого полицейского вызвали "скорую", но медики помочь уже не смогли. Им пришлось лишь констатировать смерть от полученных травм. Погибшим оказался 33-летний участковый. У него осталась семья.

Личность погибшего злоумышленника устанавливается. Первоначальная информация, что это был побег из ИВС, не подтвердилась. Очевидцы ЧП сообщили в телеграмм-канале, что во время нападения мужчина выкрикивал экстремистские лозунги.