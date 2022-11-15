Детям до сих пор снятся кошмары: напавший на гимназию №175 в Казани Ильназ Галяевиев не хочет слушать о том, что он натворил

Ильназ Галявиев полностью признал свою вину. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

15 ноября в Верховном суде Татарстана состоялось второе заседание по делу Ильназа Галявиева о нападении на казанскую гимназию №175. Прокурор республики Илдус Нафиков огласил предъявленное молодому человеку обвинение в совершении преступлений предусмотренных следующими уголовными статьями: «убийство», «покушение на убийство», «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» и «умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- Я полностью признаю свою вину, - официально ответил на все это Галявиев.

При этом он отказался от нанятых для него адвокатов Алексея Васильева и Владимира Богдана. Подсудимый изъявил желание, чтобы они вернули деньги тому, кто им заплатил, кто бы это ни был. По словам Галявиева, он не знает, кто нанял для него платных адвокатов. Что ж суд был не против. Васильев и Богдан покинули процесс. Вместе с ними также попросили удалиться и отца подсудимого – Рината Галявиева. В этот раз его пустили в зал, но как оказалось ненадолго.

Отец Галявиева с одним из адвокатов. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Тем не менее, государство не оставило Ильназа совсем без защиты, ему был предоставлен бесплатный адвокат. Молодой человек согласился с этим решением.

Как стало известно во время суда из допроса сотрудника гимназии №175 Мулланура Мустафина, первой жертвой Галявиева могла стать ученица на крыльце здания, но девочка, увидев фигуру с ружьем наперевес, сбежала. В тот момент молодого человека увидел и Мустафин. Он держал стеклянную дверь, чтобы тот не прошел. Она разлетелась вдребезги от первого выстрела. Раненный картечью Мустафин упал на пол и Галявиев смог уже беспрепятственно зайти в гимназию. По словам самого Мустафина он был в сознании, но ничего поделать уже не мог. Мало того, Галявиев через короткий промежуток вернулся и попытался добить мужчину выстрелом в голову. Мустафин выжил – заряд картечи задел его по касательной. Мужчине пришлось сделать краниопластику (операция по восстановлению черепа – Ред.), сейчас он страдает от приступов эпилепсии и имеет третью группу инвалидности.

- В тот день я первым увидел, как он нацелился на девочку, потом понял с, чем мы столкнулись. Я не знал на тот момент, кто он такой, ведь он был в маске с красной надписью «Бог». Все время до приезда в поликлинику я был в сознание и видел, как он выходил из школы без ружья, чтобы сдаться, - рассказал на суде Мулланур Мустафин.

Охранник гимназии №175 в результате полученных ранений страдает приступами эпилепсии. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Далее начался рассказ родителей потерпевших детей. Они сообщили о том, как узнали о нападении на гимназию №175. Большинство из них тогда находились на работе, и даже представить не могли, какую боль им придется пережить.

- Я готовился к служебной поездке. Коллеги сообщили, что в социальных сетях распространилась информация о стрельбе в гимназии, где учились два моих ребенка. Позвонив супруге, узнал, что она тоже в курсе происходящего. После ближе к 11.00 выехал к гимназии, по пути позвонил детям, но их телефоны были недоступны. На месте уже вместе с супругой искали детей. Дочку удалось найти, ее вместе с остальными детьми вывела классная руководительница со стороны детского сада. Много было информации о том, где находятся другие дети. Я решил поехать в РКБ, где узнал, что мой сын погиб, - рассказал один из отцов.

Как отметили на суде родители выживших детей, они по ночам до сих пор плохо спят, боятся любого шороха, шума и мучаются от кошмаров – им все еще снится тот злосчастный день.

- Что это такое? – отреагировал на эти рассказы Ильназ Галявиев. Видимо, он, наконец, полностью осознал, что натворил, и ему не хотелось этого слушать. Но придется, как и понести заслуженное наказание.

Отметим, процесс по этому громкому делу все же проведут в закрытом режиме, но лишь частично. Представителей СМИ будут удалять из зала суда, когда будут оглашаться данные о состоянии здоровья пострадавших детей.

Напомним, в начале 2021 года Ильназ Галявиев получил одобрение на пользованием оружием, также обучился навыкам обращения с ним. Продал заработанные в компьютрной игре виртуальные вещи и на эти деньги купил ружье. Оружейный сейф он установил у себя в квартире, пока родителей там не было. Также Галявиев купил более 500 патронов разных видов. Также в интернете скачал приложения для изготовления взрывчатки и заказал необходимые для этого вещества. За семь дней до нападения он поделился о своих планах в соцсети. Сначала хотел все совершить 6 мая, но из-за каникул передумал. А уже 11 мая, когда дети вернулись в гимназию, проверив обстановку вернулся домой за оружием и взрывчаткой. Прошелся со всем этим по улицам города обратно в гимназию, где и устроил стрельбу. Тогда были убиты две учительницы и семеро детей, множество пострадало.

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