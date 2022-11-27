В Казани с декабря 2022 года подорожают тарифы на электроэнергию и газ, а вот цены за воду и отопление не изменятся. Фото: Олег УКЛАДОВ

С началом зимы в Казани изменятся цены на ряд жилищно-коммунальных услуг. Связано это с переносом сроков индексации. Рассказываем, как изменятся тарифы на электроэнергию, газ, водоснабжение, отопление и вывоз ТКО в Казани с 1 декабря 2022 года.

Тарифы на электроэнергию в Казани с 1 декабря 2022 года

С приходом зимы в Казани подорожают тарифы на электроэнергию. Так, с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года одноставочный тариф составит 4,68 рубля/кВтч; для татарстанцев, проживающих в городских домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками - 3,58 рубля/кВтч; для людей.

По сравнению с тарифами, принятыми на 2022 год с 1 июля, цены на электроэнергию для горожан вырастут на 8,8% и 11,8% соответственно.

Тарифы на газ в Казани с 1 декабря 2022 года

В Казани розничная цена на газ увеличится на 53 копейки и составит 6 рублей 78 копеек за кубометр. С начала зимы возрастет и оптовая цена на газ в России - на 8,5%. Настолько же, следовательно, подорожают услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям.

Тарифы на водоснабжение и отопление в Казани с 1 декабря 2022 года

На отопление, холодную и горячую воду, водоотведение рост тарифа будет разным, в зависимости от обслуживающей организации.

До 1 декабря тариф на холодную воду в Казани составляет 24,80 рубля за кубометр, на водоотведение - 27,60 рубля за кубометр. Средняя стоимость горячей воды равна 171 рублю за кубометр. Тариф одной теплоснабжающей организации Казани за отопление составляет 2006,23 рубля/Гкал.

Напомним, ранее 5,9 тысяч многоквартирных домов и общежитий Казани получили паспорта готовности к зиме. Такой же документ вручили 46 теплоснабжающим организациям города

Тарифы на вывоз ТКО в Казани с 1 декабря 2022 года

Утверждены тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Татарстана.

Так, тариф для западной зоны установлен на уровне 440,37 рубля за кубометр, а восточной зоны - 440,39 рубля за кубометр.

Тарифы на вывоз снега в Казани с 1 декабря 2022 года

В Казани в коммунальные платежи могут включить расходы за вывоз, погрузку и утилизацию снега со дворов жилых домов. Однако платить или не платить за это дополнительно - решать каждому двору. Если горожане не хотят, чтобы снег вывозили за отдельную плату, его будут складировать на свободных площадках во дворе.

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