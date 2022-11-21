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НовостиОбщество21 ноября 2022 12:47

В Казани могут ввести плату за вывоз снега с придомовых территорий

В настоящее время расходы на эти цели не заложены в коммунальные платежи
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Отсутствие вывоза снега приводит к его складированию на придомовых территориях.

Отсутствие вывоза снега приводит к его складированию на придомовых территориях.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в коммунальные платежи могут включить расходы за вывоз, погрузку и утилизацию снега со дворов жилых домов. Этот вопрос рассмотрели на «деловом понедельнике» 21 ноября в городской мэрии.

По словам главы Кировского и Московского районов столицы Татарстана Сергея Миронова, управляющие компании проводят собрания с жильцами о введении тарифа на очистку придомовых территорий от снега, так как эти расходы не заложены в коммунальные платежи.

По его мнению, отсутствие вывоза снега приводит к его складированию на придомовых территориях, из-за чего становится меньше парковочных мест, затрудняется подход к детским площадкам и повреждаются зеленые насаждения.

Напомним, ранее сообщалось, что за одни только выходные, дорожные службы вывезли с улиц Казани 17 тысяч тонн снега.

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