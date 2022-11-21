Все шесть тысяч многоквартирных домов и общежитий Казани получили паспорта готовности к зиме

В более 5 тысячах многоквартирных домов промыли и опрессовали сети центрального отопления и 891 километр наружных тепловых сетей. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

По последним данным все 5,9 тысячи многоквартирных домов и общежитий Казани получили паспорта готовности к зиме. Такой же документ вручили 46 теплоснабжающим организациям города. Исходя из всего этого определено, что столица Татарстана полностью готова к холодам, сообщают местные власти.

Отмечается, что при подготовке жилого фонда к эксплуатации в зимой в более чем пяти тысячах многоквартирных домов промыли и опрессовали сети центрального отопления и 891 километр наружных тепловых сетей. Кроме того рабочие отремонтировали 24 тысячи квадратных метров кровель и 35 тысяч квадратных метров фасадов. Восстановили остекление 170 квадратных метров окон, заменили и привели в порядок 250 квадратных метров дверей.

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