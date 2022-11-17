Розничная цена на газ в Татарстане вырастет до 6,78 рубей за кубометр

Изменения вступят в силу с 1 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 декабря розничная цена на газ, реализуемый населению, в Татарстане вырастет на 53 копейки и будет составлять 6 рублей 78 копеек за кубометр. Это связано с индексацией его оптовой стоимости, сообщают в Государственном комитете республики по тарифам.

Отметим, что с начала зимы оптовая цена на газ в России возрастет на 8,5%. Настолько же, следовательно, подорожают услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям. Таково решение ФАС страны.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram