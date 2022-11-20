В Татарстане с 1 декабря 2022 года подорожают тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию вырастут до 11,8% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госкомитет Татарстана по тарифам утвердил цены на электроэнергию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Так, с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года одноставочный тариф составит 4,68 рубля/кВтч; для татарстанцев, проживающих в городских домах, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительными установками - 3,58 рубля/кВтч; для людей, проживающих в сельской местности - 3,28 рубля/кВтч.

По сравнению с тарифами, принятыми на 2022 год с 1 июля, цены на электроэнергию для горожан вырастут на 8,8% и 11,8% соответственно, а для сельского населения - на 8,9%.

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