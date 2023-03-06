Слуцкий знает, кто поможет России победить

О создании движения «Плечом к плечу» объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Цель нового движения - объединить под едиными знаменами всех неравнодушных граждан страны, которые помогают фронту по велению души и сердца, независимо от политических предпочтений.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии, - отметил Слуцкий. - Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогает нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны - это, конечно, победители.

В ЛДПР готовы поддерживать тех, кто добровольно выбрал для себя путь активной помощи солдатам в зоне СВО. Полгода назад в партию обратились активисты движения «Шьем для наших», объединившего более 150 женщин из разных городов России. Они шьют и отправляют на фронт нательное и термобелье, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже носилки, плетут маскировочные сети. Многие женщины приняли решение стать частью этой важной работы после того, как их мужчины - мужья, сыновья, братья - ушли служить.

- На сегодняшний день мы только из Перми отправили уже 17 тысяч тонн готовой продукции в зону СВО, - утверждает популярный блогер, координатор движения «Шьем для наших» в Перми Элина Патыкова. - Если говорить про 150 городов, то даже не представляю, сколько там изделий.

Помощь активистки оказывают адресно, получая конкретные запросы «из-за ленточки». Но, как это часто бывает, порой сталкиваются с проблемами, которые решить им не под силу. ЛДПР активно поддерживает «швейбаты» - такое название уже заслужили сообщества неравнодушных мастериц. Это закупка тканей и оборудования, помощь с логистикой и помещениями - в Москве, например, один из офисов партии был превращен в швейный цех.

Элина Патыкова в своем телеграм-канале ведет сборы для покупки необходимых расходных материалов, а также консультирует тех, кто очень хочет помочь бойцам на передовой.

- Женщины по моим мастер-классам абсолютно без опыта могут сшить то, что сегодня нужно на фронте, - уверена блогер. - Это так же просто, как сварить борщ.

Активистка подчеркивает: их помощь - адресная.

- Я ездила с Екатериной Панфиловой, она первая женщина-герой, на вторую линию фронта, - поделилась пережитым Элина Патыкова. - Через дорогу от меня стоял танк, стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой - боятся. Мы передали им груз. В ЛДПР нам помогли в этом.

Как депутат Государственной думы, Леонид Слуцкий готов контролировать обстановку, как говорится, сверху.

- Мы часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного, - говорит лидер ЛДПР. - Или когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «Вы сшили - вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи.

В России участниками добровольческого движения уже стали сотни тысяч волонтеров. В своей обычной жизни, стоя плечом к плечу, эти люди находят время и возможности помогать нашим бойцам.

«Комсомолка» уже рассказывала о тыловом подвиге татарстанцев. Так, жители Пестречинского района объединились и изготавливают теплые толстовки, шапки-балаклавы, медицинские подсумки, покупают необходимые медикаменты.

В набережночелнинском учебном центре «Профакадемия» для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер» из Татарстана женщины вяжут носки и шьют специальные утепленные походные коврики, причем технология их изготовления была разработана мастерицами самостоятельно.

Буквально на днях пришла новость, что в Лаишевском районе прихожанки церкви начали шить маскировочные сети для участников спецоперации. Под руководством координатора движения «Помощь своим» Марины Порфирьевой женщины занимаются еще и пошивом маскировочных костюмов, толстовок и балаклав, изготавливают окопные свечи.

Ришат Магсумов из Чистополя возит бойцам на передовую эчпочмаки и родниковую воду .

- Я сам ветеран боевых действий в Чечне и знаю, что это такое, когда одним ребятам приходит посылка, а другим нет, - объясняет свой душевный порыв волонтер Победы. - Мы поедим, поделимся, но в душе все равно осадок останется. А так благодаря нашей помощи бойцы будут знать, что есть тыл, который их поддерживает.

Вместе с домашней едой ветеран возит в Херсонскую область собранные земляками носки, термобелье, обувь, лекарства и даже автомобили.

И таких историй - сотни! Чтобы любой желающий смог оказать посильный вклад в дело нашей общей победы, и был создан ресурс плечо-к-плечу.рф, где каждый может предложить свою помощь или попросить о ней.