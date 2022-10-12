В Татарстане жители Пестречинского района шьют форму для мобилизованных

Готовые изделия передадут организатору сообщества "Все для фронта. Пестрецы". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волонтеры Пестречинского района Татарстана продолжают оказывать помощь мобилизованным гражданам. Теперь они не только собирают деньги, медикаменты, но и шьют им военную форму, теплые толстовки, шапки-балаклавы и медицинские подсумки.

Многие сами стали предлагать свою помощь. Среди них оказались и те, кто не умеет шить и кроить. После того, как помощников стало много, они начали собираться в местном ДК. Готовые изделия передадут организатору сообщества "Все для фронта. Пестрецы" для дальнейшей доставки призывникам.

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