В Набережных Челнах для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер» сшили походные коврики и носки

Технологию шитья активистки разработали самостоятельно. Фото: Мэрия Набережных Челнов

В набережночелнинском учебном центре «Профакадемия» женщины сшили специальные утепленные коврики и связали носки для бойцов, принимающих участие в спецоперации. Одну из партий они решили направить солдатам батальонов «Алга» и «Тимер», сообщают власти города.

Технологию шитья активистки разработали самостоятельно. Ткани, утеплители и средства на создание ковриков и носков пожертвовали сами горожане.

Первую партия уже отправили. Солдаты в ответ сказали, что коврики получились очень удобными, теплыми и комфортными

Отметим, что в другом помещении центра люди плетут маскировочные сети. Ежедневно там работают до 20 человек, большая часть из которых пенсионеры.

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