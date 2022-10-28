В Набережных Челнах для бойцов батальонов «Алга» и «Тимер» сшили походные коврики и носки

Технологию шитья активистки разработали самостоятельно. Фото: Мэрия Набережных Челнов
В набережночелнинском учебном центре «Профакадемия» женщины сшили специальные утепленные коврики и связали носки для бойцов, принимающих участие в спецоперации. Одну из партий они решили направить солдатам батальонов «Алга» и «Тимер», сообщают власти города.
Технологию шитья активистки разработали самостоятельно. Ткани, утеплители и средства на создание ковриков и носков пожертвовали сами горожане.
Первую партия уже отправили. Солдаты в ответ сказали, что коврики получились очень удобными, теплыми и комфортными
Отметим, что в другом помещении центра люди плетут маскировочные сети. Ежедневно там работают до 20 человек, большая часть из которых пенсионеры.
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