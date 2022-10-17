Ришат Магдеев (слева) сам является ветераном боевых действий в Чечне. Фото: Личный архив героя публикации

Ветеран боевых действий Ришат Магсумов из Чистополя (Татарстана) лично собирает и отвозит гуманитарный груз военнослужащим в зону СВО. Помогают ему в этом друзья и жители со всего района. С начала спецоперации им было сделано 12 таких отправок в зону проведения спецоперации на Украине бойцам подразделений ОМОН, СОБР и Росгвардии.

В одну из первых таких поездок мужчина взял с собой для военнослужащих пирожки и эчпочмаки (гордость татарской кулинарии - пирожок треугольной формы с мясом, луком и картофелем - Ред.). Всего около 500 штук. Готовили всей семьей целую ночь.

- Ребята ели домашние пирожки. Не с пылу с жару, зато свежие. Также каждый раз мы с собой туда берем родниковую воду с их родной земли. Видели бы вы их радостные лица, - говорит Ришат Магсумов.

Сейчас он вместе с единомышленниками в очередной раз собрался ехать в Херсонскую область, чтобы доставить гуманитарную помощь именному батальону добровольцев «Алга» из Татарстана.

- В этот раз поедем на большой фуре. Везем нашим бойцам две машины УАЗ: одну купили вместе с неравнодушными друзьями, а другую - «Боевое братство» из Казани. «Буханки» понадобятся для того, чтобы что-то привезти-увезти, раненым помочь, лишней техника там не будет, - рассказывает татарстанец.

Вместе с машинами он везет ребятам шерстяные и обычные носки, термобелье, нательное белье, обувь, лекарства, тушенку, рыбные консервы, чак-чак, конфеты и печенье.

- Обязательно домашнее что-то с собой возьмем, ведь этого ребятам не хватает, - отмечает Ришат Магсумов.

Бойцам обязательно привозят домашнюю еду и выпечку. Фото: Личный архив героя публикации

Почему решил помогать

- Я сам ветеран боевых действий в Чечне и знаю, что это такое, когда одним ребятам приходит посылка, а другим нет. Мы поедим, поделимся, но в душе все равно осадок останется. А так, благодаря нашей помощи, бойцы будут знать, что есть тыл, который их поддерживает, - рассказал КП-Казань Ришат Магсумов о своем решении помогать. - Некоторые говорят, Минобороны России же все поставляет. Да, бойцов всем обеспечивают, но этого не хватает. Бывает приходится наступать или отходить, тогда часть вещей может оставаться. Иногда военнослужащие и мирным жителям, и маленьким детям могут свои продукты отдавать.

Иногда военнослужащие и мирным жителям, и маленьким детям могут отдавать продукты. Фото: Личный архив героя публикации

Кто помогает собирать гуманитарный груз

По словам Ришата Магсумова, в его деле ему помогают друзья и неравнодушные жители Чистопольского района.

- Мы благодарны всем, кто не покладая рук поддерживает наших бойцов - это очень нужно. Если не мы, то кто? В батальонах есть ребята не только из Татарстана, но и с других регионов России. Везем гуманитарную помощь всем, чтобы они ни в чем не нуждались, - говорит мужчина.

Что же касается страха во время поездки в зону проведения СВО, то, как отмечает Ришат Магсумов, он есть всегда.

- Но ребята же наши там, тогда почему мы должны бояться? Мы будем их поддерживать до конца, - уверен житель Чистополя.

Где собирают гуманитарный груз

В Татарстане гуманитарный груз для военнослужащих в зоне СВО собирает республиканское движение "Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!". Ришат Магсумов, в свою очередь, делает это в поселке Луч Чистопольского района, а затем все отвозит сам.