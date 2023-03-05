В Лаишевском районе прихожанки церкви начали шить маскировочные сети для бойцов

Работа проводится в соответствии с запросом бойцов. Фото: @laishevoofficial

В Лаишевском районе прихожанки церкви начали шить маскировочные сети для участников спецоперации. Координирует эту работу руководитель общественного движения «Помощь СВОим» Марина Порфирьева, сообщает пресс-служба района.

Так, женщины занимаются плетением маскировочных сетей, пошивом маскировочных костюмов, толстовок и балаклав. Также прихожане храма изготавливают окопные свечи.

- Работа проводится в соответствии с запросом бойцов, находящихся в зоне СВО, - отметили в пресс-службе Лаишевского района.

Напомним, в апреле мобилизованные из Татарстана могут взять отпуск и вернуться домой. Такая возможность предоставляется после полгода службы в зоне проведения СВО.

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