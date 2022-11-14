Непогода в регионе продлится как минимум до 16 ноября. Фото: Алексей ФОКИН

На прошедших выходных, 12 и 13 ноября, в Татарстане разбушевалась непогода. Помимо постоянных осадков в республике наблюдался сильный ветер порывами до 25 м/с. Последний повредил строения, повалил деревья, которые, в свою очередь, падали прямо на машины.

Последствия сильного ветра в Татарстане 12 и 13 ноября

Так, например, на улице Софьи Перовской в Казани сильный ветер снес часть крыши на припаркованные рядом автомобили. От падения листов профнастила у машин сработала сигнализация. Пострадавших нет, сообщает «Татарстан-24».

От непогоды досталось и водителю автомобиля, припаркованному по адресу: улица Черноморская, 3. На легковушку там упало поваленное порывом ветра дерево, сообщают очевидцы.

О пострадавших в результате произошедшего не сообщается. Фото: скриншот

Кроме того, из-за сильного ветра с мечети в деревне Айбаш Высокогорского района упал минарет. Местные власти заявили, что конструкция была сгнившей. По итогу никто не пострадал.

Фото упавшего минарета мечети в деревне Айбаш. Фото: МЧС Татарстана

Напомним, ранее МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время сильного ветра и метели. Непогода в республике продлится до 16 ноября.

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