Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 ноября 2022 6:38

Во время сильного ветра в Чувашии упала водонапорная башня

По факту произошедшего уже началась прокурорская проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Инцидент произошел на улице Ленина в селе Шемурша.

Инцидент произошел на улице Ленина в селе Шемурша.

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В выходные на Чувашию обрушилась непогода. Сильный ветер не только поломал деревья, но и уронил водонапорную башню в селе Шемурша. По крайней мере, такова предварительная причина падения конструкции.

Инцидент произошел ночью на 13 ноября на улице Ленина. Водонапорная башня не работала и была отключена от электроснабжения. В результате ее падения никто не пострадал. На водоснабжение населения это также не повлияло.

Районная прокуратура уже организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство устанавливает как обстоятельства произошедшего, так и лица ответственные за эксплуатацию и содержание объекта.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram