Во время сильного ветра в Чувашии упала водонапорная башня

Инцидент произошел на улице Ленина в селе Шемурша. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В выходные на Чувашию обрушилась непогода. Сильный ветер не только поломал деревья, но и уронил водонапорную башню в селе Шемурша. По крайней мере, такова предварительная причина падения конструкции.

Инцидент произошел ночью на 13 ноября на улице Ленина. Водонапорная башня не работала и была отключена от электроснабжения. В результате ее падения никто не пострадал. На водоснабжение населения это также не повлияло.

Районная прокуратура уже организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство устанавливает как обстоятельства произошедшего, так и лица ответственные за эксплуатацию и содержание объекта.

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