В начале недели в Татарстане ожидаются метели, осадки и похолодание

Все эти дни на дорогах ожидается гололедица. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода, которая обрушилась на Татарстан в выходные, продолжит бушевать и в начале новой рабочей недели. Так, 14 ноября ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, ветер порывами до 22 м/с, а местами и вовсе кратковременная метель. Температуры воздуха будут колебаться от -2 до +3 градусов.

Похожая погода ждет местных жителей и 15 числа. Разве что порывы ветра будут достигать 20 м/с, а столбики термометров - опускаться до -8.

В среду, 16 ноября, станет спокойнее, но холоднее. Ночью будет идти небольшой снег. Ветер будет умеренным. Температура воздуха ночью составит от -5 до -10, днем - от -2 до -7.

Все эти дни на дорогах ожидается гололедица, сообщают в Гидрометцентре республики.

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