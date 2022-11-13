Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 ноября 2022 15:01

В Высокогорском районе во время сильного ветра с мечети упал минарет

Местные власти говорят, что конструкции были сгнившими
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Экстренные службы на место не вызывались.

Экстренные службы на место не вызывались.

Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 13 ноября, во время сильного ветра с мечети в деревне Айбаш Высокогорского района упал минарет. В результате падения никто не пострадал. Экстренные службы на место не вызывались.

- Местные власти сообщили о гнивших конструкциях, - говорят в пресс-службе МЧС Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram