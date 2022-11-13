В Высокогорском районе во время сильного ветра с мечети упал минарет

Экстренные службы на место не вызывались. Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 13 ноября, во время сильного ветра с мечети в деревне Айбаш Высокогорского района упал минарет. В результате падения никто не пострадал. Экстренные службы на место не вызывались.

- Местные власти сообщили о гнивших конструкциях, - говорят в пресс-службе МЧС Татарстана.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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