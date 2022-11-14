МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время сильного ветра и метели

Из дома стоит выходить лишь в крайних случаях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ближайшие дни в Татарстане ожидается непогода с сильным ветром и кратковременной метелью. На дорогах возможна гололедица. В связи с этим МЧС республики напомнило местным жителям о мерах безопасности.

Так, не стоит выходить из дома без особой на то необходимости и в одиночку. На автомобиле в метель лучше передвигаться только по большим дорогам и шоссе, избегая лишних маневров. При выходе из салона важно не отходить далеко от авто, а также подать сигнал о вашей остановке.

Если сильный ветер застал человека на улице, можно укрыться от него в подземных переходах или подъездах домов. Не стоит прятаться у стен, рекламных щитов, дорожных знаков, линий электропередач и деревьев.

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