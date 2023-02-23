В Казани концерт в честь 23 февраля – Дня защитника Отечества посетили четыре тысячи человек

Масштабный праздник прошел в парке Победы. Фото: kzn.ru

Вечером в среду, 22 февраля, в честь Дня защитника Отечества в казанском парке Победы прошел масштабный концерт. По данным управления культуры Исполкома столицы Татарстана, его посетили около четырех тысяч человек. На сцене вместе с творческими коллективами города выступили Зайнап Фархетдинова, Игнат Изотов и Салават. Кроме того, для всех пришедших полевая кухня приготовила солдатскую кашу и горячий чай.

Для зрителей, помимо выступления артистов, полевая кухня приготовила солдатскую кашу. Фото: kzn.ru

«В ЭТОТ ДЕНЬ С ОСОБОЙ СИЛОЙ ОЩУЩАЕТСЯ НЕПРЕРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»

Также торжества в честь 23 февраля прошли и в БКЗ им. С.Сайдашева. В них приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и Госсоветник республики Минтимер Шаймиев.

- Низкий поклон вам за ваш нелегкий, смертельно-опасный, солдатский труд. Вы - доказательство истинной и безграничной любви к своей стране, - обратился Минниханов к военнослужащим и ветеранам. - Наша армия во все времена надежно защищала свои рубежи. В этот день с особой силой ощущается непрерывная связь поколений. Мы свято храним в памяти героические подвиги наших дедов и отцов.

Глава Татарстана также отметил, что сейчас участники СВО с честью и гордостью встали на защиту Родины от агрессии неонацистов. Он выразил слова благодарности всем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны, исполняя свой воинский и гражданский долг.

- Мы чтим и бережно храним светлую память о всех тех, кто погиб в бою, защищая свой народ, - сказал Рустам Минниханов и вместе со всеми почтил погибших минутой молчания.

После чего он отметил, что сейчас одним из главных приоритетов является духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, в том числе и с опорой на великие победы и достижения предков.

Рустам Минниханов выразил слова благодарности всем, кто сегодня стоит на страже безопасности России, исполняя свой воинский и гражданский долг. Фото: rais.tatarstan.ru

- Важная задача, которая сегодня стоит перед нами - это увековечение памяти Героев Отечества. В прошлом году установлены бюсты и мемориальные доски легендарным героям Советского Союза и Российской Федерации. Сегодня мы должны принять меры по увековечению памяти участников специальной военной операции на Украине, которые проявили отвагу, мужество и героизм, - заявил раис Татарстана.

11 ГЕРОЕВ

Напомним, 22 февраля Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия 11 бюстов Героев России, которые были удостоены этой награды за свои подвиги посмертно. Они появились на территории Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.

Память Героев увековечили в Казанском танковом училище. Фото: rais.tatarstan.ru

В завершении церемонии родственники погибших военнослужащих возложили цветы к памятнику «Героям-танкистам».

ЯРКИЕ МОМЕНТЫ

Каждый год в России отмечается День защитника Отечества. С давних времен в этот праздник народ поздравляет и благодарит ветеранов за победу и чтит память погибших солдат. В 2023 году День защитника Отечества обретает особенно важное значение. Многие сыновья, мужья и братья из Татарстана находятся в зоне СВО на Украине. «КП-Казань» присоединяется в этот день ко всем поздравлениям военнослужащим и вспоминает самые яркие и радостные события, которые с ними произошли.

Солдат вернулся домой, чтобы жениться на любимой

Так, в октябре 2022 года мобилизованный житель Набережных Челнов вернулся домой, чтобы жениться на любимой. Александр и Валентина знакомы уже 16 лет. Тогда для того, чтобы жениться на любимой, мужчина вернулся домой с учебного полигона в Казани, куда был доставлен, как мобилизованный резервист. После церемонии бракосочетания Александр вновь отправился в столицу Татарстана к будущим сослуживцам.

Александр и Валентина знакомы уже 16 лет. Фото: мэрия Набережных Челнов

Дочь военнослужащего СВО стала шеститысячным ребенком

В 2022 году в Набережных Челнах появился на свет шеститысячный ребенок. Им стала дочь военнослужащего. Новорожденную девочку назвали Самирой.

С таким событием семью поспешил поздравить мэр города Наиль Магдеев. Он вручил матери 100 тысяч рублей и подарок в виде коробки с необходимыми для младенца вещами.

Мобилизованному в качестве оберега передали «бирку» новорожденного сына

В январе 2023 года делегация из Буинского района вместе со своим главой Ранисом Камартдиновым отправилась в зону проведения СВО, чтоб доставить мобилизованным землякам необходимый для службы груз. Это и теплая одежда, и продукты, и индивидуальные посылки для каждого из бойцов.

- Буинская делегация доставила в зону проведения специальной военной операции гуманитарный груз. Все это, а также тепловизоры и душевные письма из дома, были собраны общими усилиями жителей, предприятий и администрации района, - написал в своем телеграм-канале глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Такую весточку из дома бойцу лично передал глава Буинского района Ранис Камартдинов. Фото: @RanisKamartdinov

Но среди всех этих посылок была одна особенная. Бойцу из Татарстана привезли и передали лично в руки «бирку» его новорожденного сына, который появился на свет, когда отец уже уехал исполнять свой воинский долг. Жена военного спустя несколько дней после выписки из роддома попросила главу Буинского района передать «бирку» сына его папе как оберег. Ранис Камартдинов дал обещание, что отдаст ее лично в руки. Так и произошло. Несмотря на всю свою суровость, новоиспеченный отец не смог удержать слезу, когда получил такую весточку из родного дома.

Вернувшись из зоны СВО первым делом навестил в школе дочь

Житель Набережных Челнов, вернувшийся из зоны СВО, после долгой разлуки отправился сразу в школу к дочери. Девочка не ожидала визита отца и, увидев его, долго обнимала и плакала от радости.

Момент встречи отца с дочерью.

До отправки в зону СВО добровольцем мужчина работал водителем «скорой помощи». Зимой он получил ранение и попал в госпиталь. Правда, сам он уверяет, что «это просто царапины». На самом же деле травмы были весьма серьезные. Боец проходил лечение в течение целых двух месяцев. Теперь же ему предстоит долгое восстановление, но уже в кругу семьи.

В качестве символа Победы участникам СВО вручили именной молот

В феврале глава Бугульминского района Линар Закиров побывал в зоне спецоперации. Там он встретился с бойцами и вручил им в качестве символа Победы именной молот.

Кроме того, военнослужащим передали письма из дома, именные посылки от мам и жен. Фото: глава Бугульминского района

Также военнослужащим был доставлен гуманитарный груз. Это тепловизоры, рации, квадрокоптер, медикаменты, теплые вещи, строительные инструменты и автомобильные запчасти. Данный список был составлен согласно просьбам и пожеланиям бойцов. Также им передали письма из дома, именные посылки от мам и жен.

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